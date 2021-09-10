Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okullarda öğrencilere de rastgele olarak PCR testi taramasının yapılacağını duyurdu. Açıklamanın ardından birçok veli ve hukukçu sosyal medyada bunun veli izni dışında rastgele yapılmasının kanuna aykırı olduğunu söyleyerek, detaylar hakkında araştırma yapamaya başladı. Peki, okullarda PCR testi zorunlu mu? Öğrencilere PCR testi yapılacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı basın açıklamasında okullarda öğretmenlere ve öğrencilere yönelik rastgele PCR testi taramasına başlayacaklarını duyurdu. Bakan "Pazartesinden itibaren illerimizde bazı okullarımızda öğrencilerimizi de ayrıca rastgele taramak istiyoruz. Belirtisi olmadan toplumda ve öğrencilerimizde virüsün yaygınlığını görmek için yapmış olacağız" ifadelerini kullandı. Okullarda uygulamalar için izin gerekiyor Hukukçular Hasta Hakları Yönetmeliği'nin 24'üncü maddesi hatırlatılarak veli izninin gerektiğini vurguladı. Veliler ise bunun zorunlu olup olmadığını sorguluyor. Öğrencilere PCR testi yapılacak mı, okullarda PCR testi zorunlu mu? Okullarda PCR testi genelgesi!

Okullarda PCR testi zorunlu mu, öğrencilere PCR testi yapılacak mı?

Sağlık Bakanı "Pazartesinden itibaren illerimizde bazı okullarımızda öğrencilerimizi de ayrıca rastgele taramak istiyoruz” açıklaması yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine PCR testi konulu genelgede ise başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hasatlık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi istenecek. PCR testi sonuçları okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak." ifadeleri kullanılmuş veliler ve öğrenciler için PCR testi ya da aşı zorunluluğuna dair bir ifade kullanılmamıştı.

Pazartesi ise bazı okullarda öğrencilere PCR testi uygulaması yapılacak.

Öte yandan okul aşıları kapsamında uygulanan 1'inci ve 8'inci sınıf aşılamalarında Sağlık Bakanlığı'nın velilerden Toplum Sağlığı merkezleri aracılığıyla izin formu istedikleri biliniyor. Bunun dışında diş sağlığı kapsamında da çocukların dişlerinin çürümemesi için uygulanan flor uygulaması için de "Flor Vernik Aydınlatılmış Onam Formu" imzalatılıyor.