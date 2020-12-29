Burs açıklaması! Protokol imzalandı, artık...

Bakanlık harekete geçti, güzel haberi bakan duyurdu. O öğrencilere de artık ödeme yapılacak. İmzalar atıldı. Burslar ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu protokolün imzalandığını duyurdu. 100'de yüz burs imkanı sağlanacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) arasında düzenlenen "Sporcu Öğrencilerin Eğitim inde İş Birliği Protokolü" imza töreninde konuştu. Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlerin ve sporcuların evi olduğunu belirten Kasapoğlu, "Geçtiğimiz süreçte burada çok anlamlı bir toplantıya ev sahipliği yapmıştık. Spor camiamızın tüm paydaşlarını, sporcularımızı, sporcularımızın değerli ailelerini yıllardır hasret duyduğu spor noktasında başarı gösteren arkadaşlarımız için vakıf üniversitelerimizde sporcu bursu çalışmasını akdetmiştik. Hamdolsun o mutabakatlar sonucu bu yıl çok güzel sonuçları hep birlikte elde ettik." dedi.

Üniversitelerde burslu eğitim gören öğrencilerle ilgili çalışmanın geldiği aşamaya ilişkin önemli bir toplantıyı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle gerçekleştireceklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti: "Sporcu önemli bir alın teri önemli bir emek harcıyor, bu çerçevede tabii ki okul, ders ve gerekli ölçüde vakit ayırma noktasında doğal olarak bir sıkıntı yaşıyor. İşte bu sorunu ortadan kaldırmak, bu çerçevede 'ben okula mı devam edeyim, spora mı devam edeyim', ikilemini bertaraf etmek noktasında başlatılan bu adım inşallah bugünkü sözleşmeyle birlikte daha farklı bir noktaya gelecek. İnanıyorum ki bu süreci el birliğiyle çok çok daha yukarılara taşıyacağız. Hem sporu hem eğitimi bu anlamda hedef belirlemiş gençlerimizle bu ülkenin aydınlık yarınlarına daha güçlü bir şekilde yürümüş olacağız."

"Sporcu bursluluk kapsamını sadece üniversitelere değil ortaokul ve liselere birlikte yaymış olacağız"