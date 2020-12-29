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Burs açıklaması! Protokol imzalandı, artık...

AA |  29 Aralık 2020 Salı - 12:25 | Son Güncelleme : 29 12 2020 - 14:04

Bakanlık harekete geçti, güzel haberi bakan duyurdu. O öğrencilere de artık ödeme yapılacak. İmzalar atıldı. Burslar ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu protokolün imzalandığını duyurdu. 100'de yüz burs imkanı sağlanacak.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Özel Öğretim Derneği  (ÖZDER) arasında düzenlenen "Sporcu Öğrencilerin Eğitiminde İş Birliği Protokolü"  imza töreninde konuştu. Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlerin ve sporcuların evi olduğunu  belirten Kasapoğlu, "Geçtiğimiz süreçte burada çok anlamlı bir toplantıya ev  sahipliği yapmıştık. Spor camiamızın tüm paydaşlarını, sporcularımızı,  sporcularımızın değerli ailelerini yıllardır hasret duyduğu spor noktasında  başarı gösteren arkadaşlarımız için vakıf üniversitelerimizde sporcu bursu  çalışmasını akdetmiştik. Hamdolsun o mutabakatlar sonucu bu yıl çok güzel  sonuçları hep birlikte elde ettik." dedi.
 
Üniversitelerde burslu eğitim gören öğrencilerle ilgili çalışmanın  geldiği aşamaya ilişkin önemli bir toplantıyı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın da teşrifleriyle gerçekleştireceklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu,  şöyle devam etti:  "Sporcu önemli bir alın teri önemli bir emek harcıyor, bu çerçevede  tabii ki okul, ders ve gerekli ölçüde vakit ayırma noktasında doğal olarak bir  sıkıntı yaşıyor. İşte bu sorunu ortadan kaldırmak, bu çerçevede 'ben okula mı  devam edeyim, spora mı devam edeyim', ikilemini bertaraf etmek noktasında  başlatılan bu adım inşallah bugünkü sözleşmeyle birlikte daha farklı bir noktaya  gelecek. İnanıyorum ki bu süreci el birliğiyle çok çok daha yukarılara  taşıyacağız. Hem sporu hem eğitimi bu anlamda hedef belirlemiş gençlerimizle bu  ülkenin aydınlık yarınlarına daha güçlü bir şekilde yürümüş olacağız."
 
 "Sporcu bursluluk kapsamını sadece üniversitelere değil ortaokul ve  liselere birlikte yaymış olacağız"
 
 Sporcular ve eğitim camiasıyla el ele vererek pek çok projeyi devam  ettireceklerini dile getiren Kasapoğlu, "Eğitim uzun bir süreç, bu manada spor da  uzun bir süreç. Sporun gereken noktaya ulaşmasında bir emek bir alın teri  gerekiyor. Sporcularımızın çok erken yaşlardan hedefe ulaşacakları yaşlara kadar  çok planlı programlı bir antrenman süreci yaşamaları gerekiyor. Bununla birlikte  yine eğitim hayatında sporcunun başka hayallerini gerçekleştirme noktasında da  bizlere görev düşüyor. Hem spora devam edip hem alanında otorite bir hekim, bir  mühendis, bir avukat, bir işletmeci, bir ekonomist olması yönünde bu atmış  olduğumuz adımlar çok önem taşıyor. Hem akademik anlamda hem ulusal ve  uluslararası anlamda başarısıyla daha donanımlı sporcularla sporun daha aydınlık  olacağına inancımız tam." diye konuştu. Bakan Kasapoğlu, her zaman gençlerin yanında olduklarının altını  çizerek, şu ifadeleri kullandı:  "İşte bugün Özel Öğretim Derneğine bağlı özel okul ve kolejlerde bu  adımı hep birlikte atacağız ve sporcu bursluluk kapsamını sadece üniversitelere  değil ortaokul ve liselere birlikte yaymış olacağız. Bugün son derece mutluyuz.  Son derece heyecanlıyız, sporcularımız için Türkiye'nin gençleri için  heyecanlıyız. Biliyorsunuz, bu yılı pandemi sürecinin tüm dünyayı etkilemesi  nedeniyle pek çok anlamda mücadeleyle geçirdik. Ama bu mücadele sürecinde temel  iddiamız şuydu; inşallah bunu da başarma noktasında çok büyük aşamalar kat ettik,  Türk sporu, Türk gençliği adına bu süreci fırsata çevireceğiz, dedik. Gelinen  noktada ülkemizin pandemi sürecini pek çok gelişmiş ülkenin önünde başarılı bir  şekilde yönetiyor olmasıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla, güçlü  liderliğiyle geldiğimiz bu aşamada inşallah sporumuz adına gençlerimiz adına çok  çok daha önemli başarılara yürüdüğümüzü de son günlerde aldığımız müjdeli  haberler bizlere gösteriyor

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