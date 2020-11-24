Öğrenciler için seferber oldular! Köy köy gezip...

Yeni nesillerin yetişmesi için fedakarca çalışan öğretmenler, pandeminin yarattığı olumsuzluklarla da mücadele ediyor. Tunceli’deki Hoca Ahmet Yasevi Yatılı Bölge Ortaokulu’nda görevli bir grup öğretmen, bilgisayar ve internet imkanı olmadığı için uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler için köy köy gezip yüz yüze ders anlatıyor....

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Gelecek nesillerin yetişmesi için fedakarca çalışan öğretmenler, pandeminin yarattığı olumsuzluklarla da mücadele ediyor. Tunceli Ovacık İlçesi Yeşilyazı Köyü Hoca Ahmet Yasevi Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmenleri de o fedakar öğretmenlerden sadece birkaçı. Dijital yetersizlikler nedeniyle öğrencilerine ulaşamayan bir grup öğretmen, köy köy gezip öğrencilerine yüz yüze ders anlatıyor.

Şimdi de kar engeli

O öğretmenlerden biri de Fen ve Teknoloji Öğretmeni Selda Demirdaş (29). 5 yıldır aynı okulda öğretmenlik yapan Demirdaş şunları söyledi:

“Okulumuz bir köy okulu ve öğrencilerin hepsi de çevre köylerden geliyor. İnternet erişimi büyük sorun. Bizim olduğumuz noktada bile kimi zaman internet çekmiyor. Kaldı ki birçok öğrencimiz evinde bilgisayar olmadığı gibi akıllı telefon da yok. Benim girdiğim 12 kişilik sınıfta EBA’da derse katılan öğrenci sayısı 3’ü geçmiyor. Önce konu anlatımı ve soruların olduğu dokümanlar hazırladık ve bunları öğrencilerimeze götürdük. Her hafta yaptık ama baktık verim alamıyoruz. Bunun üzerine köy köy gezip ders anlatmaya başladık. Ancak şimdi de kar yağmaya başladı. Buralara kış ağır geçiyor. Kar kimi zaman 3 metreyi buluyor ve birçok köy yolu kapanıyor. Bu durumda ne yapacağız bilmiyorum. Durumumuzu Milli Eğitim Bakanı’na ilettik. Tablet verileceğini ve bu tabletlerde de internet olacağını söyledi. Amacımız her öğrencinin eşit şekilde eğitime erişmesi.”

Okulun Matematik Öğretmeni İsmail Şamcı(25) da aynı okulda 3 yıldır çalışıyor. Şamcı, “Benim canlı dersime en fazla 5 kişi katılabiliyordu diğer öğrencilerim de ne yazık ki internet alt yapısı olmadığı için giremiyordu. Biz de başta bu öğrenciler için videolar ve sorular hazırlayıp düzenli olarak teslim ettik. Ama bir matematik ya de fen bilgisi dersini öğrenci böyle ne kadar anlayabilir. Vicdanen rahat değildik. Biz de gidip yüz yüze ders anlatmaya karar verdik. Her şey öğrencilerimizin geleceği için” dedi.

‘Aileler çok memnun’

23 yıldır öğretmenlik yapan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Murat Gigik (46) de “Pandemi sürecinde eğitime erişimde sıkıntı yaşayan öğrencilerimiz için böyle bir fedakarlık yaptık, yapılması da gerekiyor. Gittiğimiz köylerde pandemi tedbirlerine uygun bir şekilde derslerimizi anlattık. Sorularımızı sorduk. Bu durumdan hem öğrencilerimiz hem de aileler çok memnun. Hiçbir öğrencimiz eğitimden eksik kalmasın diye çabalıyoruz” diye konuştu.

Köy köy geziyorlar

Okul müdürü Tayfun Baydar da şunları söyledi: “Okulumuza 8 farklı köyden öğrenci geliyor ve bu köylerin 6’sında internet alt yapısı yok. Böyle olunca da, müdür yardımcımızla oturup, ‘Bu öğrencilere nasıl ulaşabiliriz’ diye düşündük. Öğrencilerimizin internet ve bilgisayardan yoksun oluşu büyük sorun. Sonunda EBA üzerinden erişmediğimiz öğrencilerimize, köy köy gidip ders anlatmaya karar verdik. Tüm öğretmenlerimiz tereddüt etmeden bunu kabul etti. Geçen haftada Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un öğretmenler il bazında yaptığı toplantı da bu sıkıntımızı aktardık kendisi sağ olsun tüm öğrencilerimiz için tablet göndereceğini söyledi. Tabletlerimiz gelse bile, burada en büyük sıkıntı internet alt yapısı ve bir iki haftaya buradaki tüm köy yolları kar nedeniyle kapanacak. Kar yağınca sıkıntı yaşayacağız.” (Milliyet)