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Öğrenciler için kiralık ev fiyatları! İşte il il ilçe ilçe kiralar
Tercih dönemi sona eren milyonlarca öğrenci kiralık ev arayışına girdi. Kira fiyatları illere göre 600 TL ile 3 bin 200 TL arasında değişti. İşte il il ilçe ilçe kira fiyatları...
Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) tercih süreci sona erdi. Henüz pandemi nedeniyle üniversitelerin ne zaman açılacağı belli olmasa da, üniversiteyi kazanan öğrencilerde heyecanlı bir bekleyiş başladı. Öğrencilerin bir kısmı yurtlara yerleşecek, bir kısmı ise ailesinin yanında kalmaya devam edecek. Ancak farklı bir şehirde üniversite kazanan binlerce öğrenci ise ev kiralama yoluna gidecek. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve aileleri hem bütçelerine uygun hem de okullarına en yakın evi bulmak için yoğun bir arama sürecine girecek.