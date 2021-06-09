Öğrenciler aşılanacak mı? Öğrenciler ne zaman aşılanacak? Bakan Koca açıkladı!

Türkiye'de salgınla mücadelede aşılama çalışmalarına hız verildi. Sağlık Bakanlığı tarafından öğretim üyeleri, müzisyenler, oyuncular, film ve dizi prodüksiyonda çalışanların aşılama programına dahil edilmesinin ardından pek çok kişinin aklında 'Öğrenciler aşılanacak mı?' sorusu vardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğrencilerin aşılama süreci ile ilgili konuştu. Peki, Öğrenciler aşılanacak mı? Öğrenciler ne zaman aşılanacak? Üniversite öğrencileri ne zaman aşılanacak? İşte öğrencilerin aşılama süreci ile ilgili detaylar...

Türkiye koronavirüsle mücadelesinde kritik bir adım attı. Sağlık Bakanı Fahrettim Koca aşılama sürecinde yeni bir karar aldıklarını duyurarak müzisyenlerin, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin aşı olmaya başlayacağını duyurdu. Üniversite öğretim üyeleri ve üniversite personeli de aşı yaptırabileceğini duyuran Bakan Koca, öğrencilerin aşılama sürecinin ne zaman başlayacağı ile ilgili soruya da açıklık getirdi. Peki, Öğrenciler aşılanacak mı? Öğrenciler ne zaman aşılanacak? Üniversite öğrencileri ne zaman aşılanacak? İşte öğrencilerin aşılama süreci ile ilgili detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama programına yeni bir grubun eklendiğini bildirdi. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca gelişmeyi şu ifadelerle duyurdu:

"Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin."

ÖĞRETİM ÜYELERİ VE ÜNİVERSİTE PERSONELLERİ DE AŞILANACAK!

Koca daha sonraki paylaşımında yeni bir grubun daha aşılanmaya başlayacağı müjdesini şu sözlerle verdi:

"Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitim e başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin."

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ AŞILANACAK MI?

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde profesörlük görevi yürüten Cem Say, Bakan Koca'nın öğretim üyeleri ve personellerin aşılanacağına ilişkin paylaşımına "Öğrenciler de aşılanınca yüz yüze eğitime başlarız tabii. Üniversite nüfusunun ezici çoğunluğu onlar." mesajını verdi.

Koca, Say'a yanıt olarak "Cem Bey, merak etmeyin 13 Eylülden önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, “Önümüzdeki 3 veya 4 ay içinde yani yaz dönemi dahil olmak üzere 18 yaş ve üstü bütün vatandaşlarımızı aşılama noktasında bir gayret ve çaba içindeyiz. Özellikle haziran ayı sonu itibarı ile 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılamak istiyoruz, bunda kararlıyız. Ayrıca yaz dönemi boyunca 18 yaş üstü vatandaşlarımızı, gençlerimizi de aşılamayı planlıyoruz” demişti.

Türkiye'nin hızla devam eden aşılama sürecinde programa daha önce sağlık çalışanları, basın çalışanları, öğretmenler ve eğitim çalışanları dahil edilmişti.

Öte yandan koronavirüs aşısına ilginin artmaması durumunda masada yeni önlemler var. İlerleyen dönemde planlar arasında aşı yaptıranlara pozitif ayrımcılık uygulanması bulunuyor.