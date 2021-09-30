Öğrenci yurtlarıyla ilgili flaş gelişme! Vali resmen duyurdu

Vali Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversite öğrencilerimizin barınma talepleri doğrultusunda 30 Eylül itibarıyla 820 kız, 700 erkek olmak üzere toplam 1520 üniversite öğrencimizin barınma ihtiyacı karşılanmış olup öğrencilerimiz SMS ile bilgilendirilmişlerdir." ifadelerine yer verdi.