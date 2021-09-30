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Öğrenci yurtlarıyla ilgili flaş gelişme! Vali resmen duyurdu

AA |  30 Eylül 2021 Perşembe - 20:57 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 20:57

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki 1520 üniversite öğrencisinin barınma ihtiyacının karşılandığını duyurdu.


 
Vali Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversite  öğrencilerimizin barınma talepleri doğrultusunda 30 Eylül itibarıyla 820 kız, 700  erkek olmak üzere toplam 1520 üniversite öğrencimizin barınma ihtiyacı  karşılanmış olup öğrencilerimiz SMS ile bilgilendirilmişlerdir." ifadelerine yer  verdi.
 

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İzmir Yavuz Selim Köşger barınma
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