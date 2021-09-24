Öğrenci yurtlarıyla ilgili flaş açıklama! Seferberlik...

Üniversite öğrencilerinin barınma sorununu çözmek için valilikler, belediyeler, eğitim dernekleri ve sivil toplum kuruluşları tam anlamıyla seferber oldu. Belediyeler bir taraftan yurt kapasitelerini artırırken, Sakarya’dan Gaziantep’e Türkiye’nin dört bir yanında oteller, kapılarını öğrencilere açıyor.

İstanbul, Gaziantep, Sivas, Kayseri, Niğde, Tunceli, Üniversite öğrencilerinin barınma sorunu bu yıl daha da arttı. Bu soruna çözüm bulmak için valilikler, belediyeler, dernekler, sivil toplum kuruluşları da harekete geçti. Ankara İzmir başta olmak üzere Sakarya Ordu gibi pek çok şehirde valilik ve belediyelerin aracılığıyla oteller , kapılarını barınma sıkıntısı yaşayan öğrencilere açtı.

‘BİR ANDA MÜRACAAT ARTTI’

Milliyet'ten Mine Özdemir Güneli'nin haberine göre, barınma sorunuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, dün yaptığı açıklamada okulların açılması ve yüz yüze eğitim in başlamasıyla yurtlara talebin arttığını, özellikle yaşadıkları şehirlerin dışında eğitim gören gençlerin bir anda yurtlara müracaat ettiğini kaydetti.

Kasapoğlu ile görüşmesinde çok tatmin edici cevaplar aldığını belirten Özhaseki, şunları söyledi: “Gelen öğrencilere yardımcı olmak için müthiş bir çaba içerisindeler. Ev sahipliğinde bir kusur gösterilmiyor. Zaten yurtların fiziki şartları da eskiye oranla çok daha güzel. Bu konuda eminiz.”

Gittiği şehirde yedekte kalanlar ya da yurt çıkmayan öğrencilerin olabileceğini belirten Özhasaki, “Sebebi hiç önemli değil. Öğrencilerimizin barındırılması ve okula hazırlık dönemi için gençlerimize imkân sunulması için AK Partili belediyeler olarak bir karar aldık. Ülkemizde 1389 belediye var. Bunlardan 803’ü AK Partili belediyeler. Belediye başkanlarımız, bu çerçevede gençlere duyuruda bulunuyorlar. Ola ki müracaatınıza olumsuz cevap geldi veya yurt çıkmaması gibi bir durum söz konusu oldu, o zaman bize müracaat edebilirsiniz. Belediyelerimiz, gençlere yer bulma konusunda yardımcı olacaklar” diye konuştu.

Üniversite öğrencilerinin bu yıl daha da artan barınma sorunu, Milliyet’in “Bu oda 900 TL” başlıklı haberinde çarpıcı fotoğraf kareleriyle gündeme taşındı. Bu soruna çözüm bulmak için valilikler, belediyeler, dernekler, sivil toplum kuruluşları da harekete geçti. Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere Sakarya, Gaziantep, Sivas, Kayseri, Niğde, Tunceli, Ordu gibi pek çok şehirde valilik ve belediyelerin aracılığıyla oteller, kapılarını barınma sıkıntısı yaşayan öğrencilere açtı.

‘BİR ANDA MÜRACAAT ARTTI’

Barınma sorunuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, dün yaptığı açıklamada okulların açılması ve yüz yüze eğitimin başlamasıyla yurtlara talebin arttığını, özellikle yaşadıkları şehirlerin dışında eğitim gören gençlerin bir anda yurtlara müracaat ettiğini kaydetti.

Kasapoğlu ile görüşmesinde çok tatmin edici cevaplar aldığını belirten Özhaseki, şunları söyledi: “Gelen öğrencilere yardımcı olmak için müthiş bir çaba içerisindeler. Ev sahipliğinde bir kusur gösterilmiyor. Zaten yurtların fiziki şartları da eskiye oranla çok daha güzel. Bu konuda eminiz.”

Gittiği şehirde yedekte kalanlar ya da yurt çıkmayan öğrencilerin olabileceğini belirten Özhasaki, “Sebebi hiç önemli değil. Öğrencilerimizin barındırılması ve okula hazırlık dönemi için gençlerimize imkân sunulması için AK Partili belediyeler olarak bir karar aldık. Ülkemizde 1389 belediye var. Bunlardan 803’ü AK Partili belediyeler. Belediye başkanlarımız, bu çerçevede gençlere duyuruda bulunuyorlar. Ola ki müracaatınıza olumsuz cevap geldi veya yurt çıkmaması gibi bir durum söz konusu oldu, o zaman bize müracaat edebilirsiniz. Belediyelerimiz, gençlere yer bulma konusunda yardımcı olacaklar” diye konuştu.