Öğrenci ve öğretmenler, İstiklal Marşı'nı tarihi mekanlarda coşkuyla okudu

Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla yürüttüğü "100. yılda 100 etkinlik" Projesi kapsamında öğrenci ve öğretmenler, milli marşın 10 kıtasını, Mehmet Akif Ersoy tarafından ilk kez kaleme alındığı Ankara'daki Tacettin Dergahı'nda ve kabul edildiği Ulus'taki 1. Meclis'te okudu.

Orhan Cemal Fersoy Ortaokulu Müdür Yardımcısı Seda Aslan, bu yıl İstiklal Marşı 'nın kabul edilişinin 100. yılı dolayısıyla pek çok kurum tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "100.yılda 100 etkinlik projesi" kapsamında, İlkokul Müdür Yardımcısı Derya Erail ile bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade eden Aslan, bu kapsamda öğretmen ve öğrencilerin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını, Mehmet Akif Ersoy tarafından ilk kez kaleme alındığı Ankara 'daki Tacettin Dergahı'nda ve milli marş olarak kabul edildiği Ulus'taki ilk mecliste okuduklarını aktardı. Aslan, milli marşı tarihi mekanlarda okumanın hem öğretmenlere hem de öğrencilere ayrı bir heyecan ve mutluluk yaşattığını vurguladı.

İstiklal Marşı'nın, tarihten silinmek istenen büyük Türk milletinin nasıl ve hangi değerlerle ayağa kalktığının, küllerinden yeniden nasıl doğduğunun açık bir nişanesi olduğunu dile getiren Aslan,"Bu hususun yeniden hatırlanması ve çocuklarımıza hatırlatılması açısından bu tarz etkinliklerin yapılmasının çok önemli ve faydalı olacağını düşünüyoruz." dedi.

Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Tacettin Dergahı ve ilk meclisteki bütün yetkililere etkinliği gerçekleştirmelerinde verdikleri destek için teşekkür eden Seda Aslan, "Son olarak şunu da ifade etmek isterim ki; Allah milletimize bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın." ifadesini kullandı.