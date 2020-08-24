Okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler hazırlıklarına başladı. Okul kayıtlarının ardından yapılan işlemlerden biri de aylık öğrenci akbil başvurusu oldu. Peki, Öğrenci akbil başvurusu nasıl yapılır? Öğrenci aylık akbil nasıl alınır? İşte öğrenci akbil başvurusu ve aylık akbil ücreti...

Sınav sonuçları ve okul kayıtlarının ardından pek çok öğrencinin gündeminde öğrenci akbil başvurusu yer alıyor. On binlerce öğrenci "öğrenci aylık akbil ne kadar, kaç TL? Öğrenci akbil başvurusu nasıl yapılır? Öğrenci aylık akbili nasıl alınır?" sorularına yanıt aramaya başladı.

KİMLER İNDİRİMLİ ÖĞRENCİ ULAŞIM KARTI ALABİLİR?

Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu, Çıraklık Eğitim Kanunu kapsamında eğitim gören öğrenciler ile Temel Eğitim Kanunları ve diğer kanunlar kapsamında eğitim gören öğrenciler, Açık İlköğretim, Açık Lise, Kur'an Kursu öğrencilerinin alabileceği İndirimli İstanbul kart'tır.

Açık İlköğretim, Açık Lise ve Kur'an Kursu öğrencilerinin Öğrenci Kartı alabilmeleri için;

- 20 yaşından gün almamış olması

- Sosyal Güvenlik Kurumu çalışan kaydına sahip olmaması gerekmektedir.

Bu şartları sağlayan Açık İlköğretim ve Açık Lise öğrencilerinin, son 1 ay içerisinde almış olduğu öğrenci belgesi ve SGK tarafından verilen çalışmadığına dair belge ile birlikte bizzat Başvuru Merkezlerine gelerek bireysel başvuru yapması gerekmektedir.

2018-2019 yılında mezun olup, YKS sonucunda yerleşemeyen gençlerimiz için indirimli öğrenci İstanbulkart üretilmeye başlamıştır. Size en yakın başvuru merkezimize uğrayarak, nüfus cüzdanı aslı, güncel fotoğraf, 2018-2019 yılında mezun olduğunuza dair mezuniyet belgeniz veya diplomanız, ÖSYM'den aldığınız 2018-2019 yerleştirme sonuç belgenizin ibrazı ile indirimli İstanbulkart sahibi olabilirsiniz.

- Mesleki eğitim merkezlerinde görev yapan, aday ve aday çırak öğrencilerin belgeleriyle şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

- Mesleki eğitim merkezlerinde görev yapan kalfa ve ustalar kart alamaz.

- DUS, TUS ve Askeri öğrenciler güncel evraklarıyla birlikte İstanbul Karaköy ve Kadıköy İstanbulkart Başvuru Merkezlerinden bireysel başvuru yapabilirler.

- Entegre İstanbulkart türleri (Sabahattin Zaim Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi) için online başvuru hizmetimiz bulunmamaktadır.

ÖĞRENCİ AKBİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrenciler bireysel.istanbulkart.istanbul adresindeki başvuru formuna kişisel bilgilerinizi ve fotoğrafınızı kaydederek online başvuru yapabilir. İstanbulkart ve 6 TL Kargo ücreti ödemenizi başvurunuzun son adımında kredi kartı ile yapabilirsiniz. EFT ve Havale ile yapılan ödemeler kabul edilmiyor. Üyelik sayfanızdan giriş yaparak başvuru durumunuzu kontrol edebilir ve başvurunuzu güncelleyebilirsiniz.

Başvurunuzun 2. Adımında kartınızı teslim alabilmeniz için; İstanbulkart Başvuru Merkezinden şahsen teslim alma veya kargo bedelini ödeyerek adresinize teslim şeklinde iki seçenek sunuluyor.

Online başvurunuz tamamlandıktan sonra, İstanbulkart Başvuru Merkezlerinden teslim alma talebinde bulunduysanız;

Kartınız oluşturulduktan sonra, size gelecek SMS doğrultusunda seçtiğiniz İstanbulkart Başvuru Merkezinden size bildirilen tarih ve saat aralığında şahsen giderek kimlik ibrazı ile teslim alabilirsiniz.

Online başvurunuz tamamlandıktan sonra, kargo gönderimini seçtiyseniz;

Kartınız 2 iş günü içinde üretilerek PTT Kargoya verilir. Kartlar PTT aracılığı ile adreslere teslim edilmektedir. Kargo ücreti müşteri tarafından online başvuru esnasında ödenmektedir.

İBB'den öğrenci kartlarına ilişkin duyuru yapıldı. Duyuru şu şekilde:

"İstanbulkart Başvuru Merkezleri üzerinden yapacağınız öğrenci kartı başvurularını online olarak yapabilirsiniz. Sıra beklemeden vakit harcamadan istanbulkart.istanbul web sitemizin online işlemler menüsünden öğrenci kartınızı talep edebilirsiniz.

Başvurularını İBM’lerde gerçekleştirecek öğrencilerimize oluşabilecek yoğunluktan dolayı 08:30-12:00 saat aralığını tercih etmelerini öneririz. 2019/2020 eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar dileriz."

ÖĞRENCİ AKBİL ÜCRETİ NE KADAR?

Öğrenci Kart ücreti 10 TL'dir. Öğrenci Kart vizeleme ücreti 5 TL, yenileme ücreti 10 TL olup, kayıp bedeli ise 20 TL’dir

İSTANBUL KART BAŞVURU MERKEZLERİ DUYURUSU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan duyuru şu şekilde