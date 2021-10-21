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Öğrenci affı teklifi Meclis'e sunuldu

AA |  21 Ekim 2021 Perşembe - 17:28 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 17:31

Milyonlarca öğrenciyi sevindirecek gelişme! Öğrenci affı teklifi Meclis’e sunuldu. İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, azami eğitim süresini tamamlayamadıkları için üniversitelerden ilişiği kesilmiş öğrencilerin yeniden okullarına dönmesi için kanun teklifi verdi.


İYİ Parti'li Sunat ve Öztürk, Mecliste basın toplantısı düzenledi. Sunat, 2019 itibarıyla devamsızlık, kayıt dondurma, ekonomi, Kovid-19  salgını ve psikososyolojik nedenlerle yaklaşık 500 bin üniversite öğrencisinin kaydının silindiğini söyledi.
 
Sunat, üniversite öğrencilerinin barınma ve ekonomik sorunlar başta  olmak üzere birçok problemle karşı karşıya kaldığını, "azami öğrenim süresine"  ilişkin uygulamanın da başka bir sorun olduğunu belirtti.
 
Daha önce Yükseköğretim Kanunu'nda azami öğrenim süresiyle ilgili  değişiklikler yapıldığını hatırlatan Sunat şöyle konuştu:
 
 "Bu düzenlemeye göre; iki yıllık ön lisans bölümlerinin azami öğrenim  süresi dört yıl, dört yıllık lisans bölümlerinin azami öğrenim süresi yedi yıl,  beş yıllık lisans programlarının azami öğrenim süresi 8 yıl ve 6 yıllık lisans  bölümlerinin azami öğrenim süresi ise 9 yıl olarak kararlaştırıldı. Bu karar  2014-2105 akademik yılı ve öncesi girişli ön lisans ve lisans öğrencilerini de  kapsıyor. Yasal düzenleme 26 Kasım 2014 tarihinde yürürlüğe girmesine rağmen  idare hukukuna uygun olmayacak şekilde, bu kanun maddesinin başlangıcı 2014 Eylül'ünde geçerli olacak şekilde ifade edilmiştir. Bu durum 'hukukun kişinin  aleyhine geriye yürümezlik' ilkesine de aykırıdır.
 
Bu nedenle öğrencilerin normal  şartlarda 26 Kasım 2021 tarihine kadar öğrenciliklerinin devam etmesi gerekir. Öğrencilerin ilişiği bu usulsüz uygulama ile 2,5 ay önce kesiliyor ve hak  kayıpları ortaya çıkıyor. Üniversitelerin büyük bir kısmı bu durumda olan  öğrencilerin ilişiklerini kesmişler, bazı üniversiteler azami süre uzatımını  bahar dönemine erteleyen kararlar almışlardır. Üniversiteler arasında uygulamada  bu konuda bir netlik ortaya çıkmamıştır."
 
Denizli Milletvekili Öztürk ise ülkenin gerçeklerine bakıldığında  azami eğitim süresinin bazı öğrenciler için yeterli olmadığının görüldüğünü ifade etti.
 
Salgında yapılan düzenleme ve alınan önlemlerin bütün öğrencileri  kapsamadığını ileri süren Öztürk; sağlık, psikolojik, ekonomik gibi farklı  sebeplerle öğrencilerin yeterince eğitim alamadıklarını, bu nedenle öğrenimlerini  azami süre içerisinde tamamlayamadıklarını dile getirdi.
 
Öztürk, bu öğrencilerin tekrar okullarına dönmesi için terör suçları  hariç olmak üzere genel af öngören kanun teklifi verdiklerini kaydetti.

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İYİ parti öğrenci affı Yasin Öztürk Şenol Sunat üniversite öğrencisi
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