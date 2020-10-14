OGM personel alımı başvuruları başladı! OGM işe alım başvuru ekranı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) taşra birimlerinde görev yapmak üzere 102 sözleşmeli personel alıyor. OGM personel alımı başvuruları başladı. Peki, Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte OGM işe alım başvuru ekranı...

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) taşra birimlerinde görev yapmak üzere büro personeli ve tekniker kadrolarına 102 sözleşmeli personel alacak. OGM personel alımı başvuruları bugün başladı. Adaylar başvurularını OGM işe alım başvuru ekranı üzerinden gerçekleştiriecek. Peki, Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte OGM OGM işe alım başvuru ekranı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 34 taşra birimine büro personeli ve tekniker pozisyonlarında 102 sözleşmeli personel alacak. OGM personel alımı başvuruları bugün başladı. Adaylar 21 Ekim'e kadar başvurularını OGM işe alım başvuru ekranından yapabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylarda, belirlenen önlisans programlarından mezun ve 2018 KPSS (B) grubu önlisans KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olma şartları aranacak.

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar 14-21 Ekim tarihlerinde http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapabilecek. Başvuru işlemleri 21 Ekim 23.59'da sona erecek.

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Yerleştirme sonuçları 28 Ekim'e kadar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifresiyle öğrenilebilecek ve OGM'nin resmi internet sitesindeki duyurular kısmından da ilan edilecek.