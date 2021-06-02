OGM personel alımı 2021! OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır? OGM personel alımı şartları 2021!

Orman Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı ilana göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca kurumun taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 80 geçici ve 3 daimi işçi alınacak.

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Toplam 2 bin 83 işçi alımı için adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR'un açık iş ilanlarında duyurulacak. Bu ilanlar 14-18 Haziran'da İŞKUR üzerinden yayımlanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek. Bu ilanlar 14-18 Haziran 2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacak.

ADAYLAR KURAYLA BELİRLENECEK!

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek. Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacak. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacak. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki ay olarak belirlendi.

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.