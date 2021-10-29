ogm.meb.gov.tr yarışma sonuçları 2021! 29 Ekim bilgi yarışması sonuçları ne zaman açıklanacak? Liseler arası bilgi yarışması sonuçları saati…

ogm.meb.gov.tr yarışma sonuçları için aramalar arttı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı liseler arası bilgi yarışması bugün saat 14.00'te başladı. Yarışma 29 Ekim saat 14.00'te http://ogm.eba.gov.tr/yarisma adresinden online gerçekleştirilecek. 20 sorudan oluşacak ve her bir soru için yanıtlama süresi 15 saniye olacak yarışma sonuçlarının açıklanacağı tarih sorgulanıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bilgi yarışması sonuçları için aramalar arttı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün saat 14.00'te gerçekleşen yarışmaya katılan lise öğrencileri yarışmanın ardından heyecan içinde yarışma sonuçlarını bekleniyor. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı liseler arası bilgi yarışması sonuçları ne zaman açıklanacak? ogm.eba.gov.tr sonuçları…

29 EKİM LİSELER ARASI BİLGİ YARIŞMASI SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı liseler arası bilgi yarışması sonuçları 29 Ekim saat 21.00'de açıklanacak. Sonuçlar, ogm.meb.gov.tr sitesinde yayınlanacak.

YARIŞMA ÖDÜLLERİ NELER, NE ZAMAN VERİLECEK?

Ödüller, OGM tarafından dereceye giren öğrencilerin okullarına gönderilecek ve Okul Müdürlüklerince öğrencilere 30 Kasım 2021 tarihinde tutanakla teslim edilecek.

İşte ödüller;

1'inciye Fotoğraf Makinesi ve Plaket2'nciye Bisiklet ve Plaket

3'üncüye Akıllı Saat ve Plaket

* Değerlendirme sürecini Merkez Yürütme Komisyonu yürütecek.

* Yarışma için hazırlanan sistemden alınan istatistikler Merkez Yürütme Komisyonu tarafından incelenerek dereceye girenler tespit edilecek ve sonuçlar tutanak altına alınacak.

* Eşit sayıda doğru cevap veren öğrenciler arasında daha kısa sürede yarışmayı tamamlayan öğrenci başarılı sayılacak.

* İnceleme sonucu ortaöğretim kurumlarında öğrenimine devam etmediği tespit edilenler değerlendirmeye alınmayacak, ödül kazanmaları durumunda ödülleri bir sonraki katılımcıya aktarılacak.