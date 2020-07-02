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OGM materyal yarışması sonuçları – Liseler arası bilgi yarışması 2 Temmuz sonuçları (OGM materyal bilgi yarışması sonuçları)
02 Temmuz 2020 Perşembe - 16:48 | Son Güncelleme : 02 07 2020 - 16:48
OGM bilgi yarışmasına katılan öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediliyor. 2 Temmuz’da yapılan Liseler arası bilgi yarışması 2 Temmuz sonuçları ogm.meb.gov.tr adresinde yayınlayacak. Peki, OGM materyal bilgi yarışması sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), EBA TV üzerinden yeni yarışma düzenledi. Liseliler Arası Bilgi Yarışması başvurusunda bulunan ve yarışmaya katılan öğrenciler, OGM bilgi yarışması sonuçlarına çevirdi. İşte Liseler arası bilgi yarışması 2 Temmuz sonuçları…
LİSELİLER ARASI BİLGİ YARIŞMASI 2 TEMMUZ
Telefon, tablet ya da bilgisayar üzerinden soruları cevaplayan öğrencilerin, OGM materyal yarışması sonuçları saat 19:15'te ogm.meb.gov.tr adresinde yayınlayacak