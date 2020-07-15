OGM liseler arası 15 Temmuz bilgi yarışması sonuçları saat kaçta açıklanacak? 15 Temmuz bilgi yarışması sonuçları!

15 Temmuz liseler arası bilgi yarışması sonuçları merak ediliyor. "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Liseliler Arası Bilgi Yarışması’’ bugün saat 12:30'da başladı. Liseler arası bilgi yarışmasına katılan öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki 15 Temmuz bilgi yarışması sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte OGM liseler arası 15 Temmuz Bilgi Yarışması sonuçları hakkında merak edilenler…

15 Temmuz liseler arası bilgi yarışması sonuçları heyecanla bekleniyor. http://ogm.eba.gov.tr/yarisma adresinden gerçekleştirilen başvuruların ardından yapılan bilgi yarışmasının sonuçları merak ediliyor. 15 Temmuz bilgi yarışması sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 Temmuz bilgi yarışması sonuçlarının açıklanacağı saat…

15 Temmuz 2020’de saat 12:30’da gerçekleştirilen yarışma, 20 sorudan oluştu ve her bir soru için yanıtlama süresi 15 saniye olarak belirlendi. Yarışma soruları EBA TV Lise 15.07.2020 günü saat 12.30’da eş zamanlı olarak http://ogm.eba.gov.tr/yarisma başvuru adresinde de yayınlandı.

15 TEMMUZ BİLGİ YARIŞMASI SONUÇLARI

15 Temmuz yarışma sonuçları 15 Temmuz 2020 günü saat 17:00’da ogm.meb.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır.

15 TEMMUZ LİSELER ARASI BİLGİ YARIŞMASI BAŞVURU KATILIM KOŞULLARI NELERDİR?

(1) Yarışmaya katılmak için Bakanlığımıza bağlı resmî veya özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim görüyor olmak gerekmektedir.

(2) http://ogm.eba.gov.tr/yarisma adresinden başvuru yapılacaktır. Başvurular yarışma saatine kadar devam edecektir. Başvuru yapmak yarışmaya katılım koşuludur.

(3) Yarışma günü yarışma saatinden 15 dakika önce T.C. Kimlik numaranızla yarışmaya giriş yaparak bekleme odasında yarışmanın başlamasını bekleyebilirsiniz.

(4) Yarışma başladıktan sonra giriş yapılamaz.

(5) Merkez Yürütme Komisyonu Başkanı ve üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.