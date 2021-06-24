OGM kura çekimi ne zaman, Orman Genel Müdürlüğü kura sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? 2083 işçi alımı için heyecan dorukta!

OGM kura çekimi ne zaman, OGM kura sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM kura çekimi tarihi hakkında yapılan araştırmalar arttı. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü, 2083 daimi ve geçici işçi alımı için başvuruları İŞKUR üzerinden geçtiğimiz günlerde aldı. Başvurularını yapan vatandaşlar kura çekimini sabırsızlıkla bekliyor. Peki, OGM kura sonuçları 2021…

OGM kura çekimi sonuçları için çekilecek kuraların tarihi belli oldu. İŞKUR tarafından başvuruları alınan adayların listesi her ilin Bölge Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün düzenleyeceği kura noter huzurunda gerçekleşecek. Peki, OGM kura çekimi ne zaman, Orman Genel Müdürlüğü kura sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?

OGM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

OGM kura çekimi 29.06.2021-04.07.2021 tarihleri arasında yapılacak.

OGM KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kuraların net tarihi ilgili Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecektir. www.ogm.gov.tr üzerinden merak edilen detaylara ulaşabilirsiniz.

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İşe alım süreci, Kura usulü sonrasında sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde uygulanacaktır. (İlanın bulunduğu İşyeri hangi Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ise sözlü ve uygulamalı sınav o Orman Bölge Müdürlüğünce yapılacaktır.)

Adaylardan istenecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav yeri, sınav tarihi ve İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden ilan edilecektir.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.