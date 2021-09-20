OGM, kullandığı yüksek teknolojileri TEKNOFEST’e taşıyor

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde, orman yangınlarında kullandığı İnsansız Hava Araçları (İHA), komuta helikopterleri, arazözler, su tankerleri, insansız kuleler, karar destek sistemi, araç takip sistemi (Arvento) ve Yangın-Cell gibi sahip olduğu teknolojileri sergileyecek. Ayrıca, bu yıl geliştirilen ve depremlerin ormanlara olan etkilerini simüle eden ‘deprem simülasyonu’ ile rüzgârların etkisini gösteren ‘rüzgâr simülasyonu’ OGM tarafından ilk defa festivalde gösterilecek.

Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali, bu yıl 21-26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenleniyor. Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan festivale bu yıl ilk kez OGM’de yer alacak.

RÜZGAR SİMÜLASYONU SERGİLENECEK

Özellikle orman yangınlarının önlenmesi ve erken müdahale edilmesi konusunda yerli ve yabancı en güncel teknolojileri kullanan OGM, etkinlik alanında yer alacak standında TEKNOFEST ziyaretçilerini ağırlayacak. Yüksek teknolojiyi kullanan nadir kamu kurumlardan olan OGM, festivalde orman yangınlarında kullandığı İHA (Bayraktar), komuta helikopterleri, arazözler, su tankerleri, insansız kuleler, karar destek sistemi, araç takip sistemi (Arvento) ve Yangın-Cell gibi sahip olduğu teknolojileri sergileyecek.

Festivale katılanlara anlık olarak İHA’lardan ve kule kameralarından gelen görüntülerin nasıl takip edildiği, araçların yangın mahalline nasıl sevk edildiği ve koordinasyonun nasıl sağlandığını canlı olarak izletilecek. Türkiye’de ilk örneği olan ve OGM’nin gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri anlık olarak takip edildiğini, raporlandığını ve denetlendiğini gösteren yerli yazılıma sahip Orman Bilgi Sistemi (ORBİS)’de ana ekran ve mobil uygulamaları üzerinden sergilenecek. Ayrıca dünyada örneği olmayan ve bu yıl geliştirilen, depremlerin ormanlara olan etkilerini simüle eden ‘deprem simülasyonu’ ve rüzgârların ormanlar üzerinde etkisini simüle eden ‘rüzgâr simülasyonu’ ilk defa sergilenecektir.