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OGM’den 'Anneler Günü'ne özel film

DHA |  08 Mayıs 2021 Cumartesi - 13:54 | Son Güncelleme : 08 05 2021 - 13:57

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Anneler Günü’ne özel film hazırlayarak, annelerine anlamlı hediye vermek isteyenlere fidan sahiplenme çağrısı yaptı.


Türkiye orman varlığının korunması ve doğa sevgisinin aşılanması için çeşitli projeler yürüten OGM, özel günlerde vatandaşları fidan bağışına yönlendirecek tanıtımlarına devam ediyor.

OGM, her yıl kutlanan Anneler Günü için orman mühendisi anne ile kızının hikâyesini anlatan film hazırladı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan film kısa sürede büyük ilgi gördü. OGM, anneleri için geleceğe nefes olacak fidanları sahiplenmek isteyenleri 'www.anneminagaci.com' internet sitesine bekliyor. OGM ayrıca, 'Annemin Ağacı' kampanyası kapsamında 'www.anneminagaci.com' internet sitesi üstünden anneleri için fidan sahiplenenlere dijital olarak hazırlanan isme özel bağış sertifikaları veriliyor.

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