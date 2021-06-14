OGM başvuru ekranı! OGM işçi alımı şartları nelerdir, 2021 yaş sınırı? İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları bugün başlıyor. OGM geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2080 geçici, 3 daimi işçi alımı yapacağını duyurmuştu. İlana başvuru yapmak isteyen adaylar şartları ve başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır? OGM işçi alımı başvuru ekranı ve formu...

Orman Genel Müdürlüğü 2080 geçici, 3 daimi işçi alımı yapacak. Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı için başvuru yapmak isteyenler başvuru süreci ve alım şartları detaylarını sorguluyor. Belirlenen şartları taşıyan adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklar. Peki, OGM işçi alımı başvuru şartları neler, Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte 2021 OGM işçi alımı ile ilgili detaylar...

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURLARI NE ZAMAN?

Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı için başvurular bugün başlıyor. Başvurular 18 Haziran 2021 tarihine kadar kabul edilecek.

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,



3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,



4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,



5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6.Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,



7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,



8.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,



9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,

10. Kura çekimi 29.06.2021-04.07.2021 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi ilgili bölge müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanacaktır. Orman Bölge müdürlüklerinin internet sitelerine www.ogm.gov.tr den ulaşabilirsiniz.



11. İşe alım süreci, Kura usulü sonrasında sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde uygulanacaktır. (İlanın bulunduğu İşyeri hangi Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ise sözlü ve uygulamalı sınav o Orman Bölge Müdürlüğünce yapılacaktır.)

12. Adaylardan istenecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav yeri, sınav tarihi ve İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden ilan edilecektir.



13. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.



Başvuru için aşağıdaki linke tıkladıktan sonra iş yeri türü seçeneğinden kamu ve bulunduğunuz ili seçerek OGM ilanlarına erişebilirsiniz.

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OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SÜRECİ

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır.

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.