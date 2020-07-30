OGM 700 işçi alımı yapacak! OGM işe alım 2020 şartları nelerdir? 700 işçi alımı hangi illerde ve kadrolarda yapılacak? OGM İŞKUR işçi alımı 2020

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Orman Genel Müdürlüğü personel alım ilanı yayımlandı. OGM personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları ve il il kadro sayıları da bildirildi. OGM tarafından yayımlanan personel alım ilanında, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere İş Makinesi Operatörü 200 adet, Greyder Operatörü 200 adet, Ekskavatör Operatörü 200 adet, Dozer Operatörü 60 adet ve Traktör Operatörü 40 adet olmak üzere toplamda 700 adet Belirsiz Süreli (daimi) işçi alımı yapılacaktır." denildi.

OGM 700 İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek. Bu ilanlar 04-10/08/2020 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklar. Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacakt. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacak. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır. İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.

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