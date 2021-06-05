OGM 2083 işçi alımı başvurusu ne zaman başlıyor? OGM başvuru şartları ve kargo dağılımı!

OGM 2083 İşçi alımı yapacak. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olan OGM 2083 geçici ve daimi işçi alımı ilanı yayımladı. İş başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar başvuru şartları ve kadro dağılımı detaylarını sorguluyor. İşte OGM 2083 işçi alımı başvuru detayları...

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğünde görevlendirmek üzere 2083 işçi alımı yapacak. İşçi alımları Orman Genel Müdürlüğünün Taşra teşkilatına yapılacak ve İŞKUR aracılığı ile alınacak. Kura alımı ile yapılacak OGM işçi alımları mülakatsız yapılacak. OGM işçi alımı detayları…

OGM işçi alımı 28 Bölge Müdürlüğüne yapılacak olup, ilgili kadro dağılımı şu şekilde

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

OGM işçi almı hakkında başvuru şartları merak konusu oldu. Resmi Gazeyede yayımlanan ilana göre başvuru şartları paylaşılmadı. Ancak İşin Olsa ekibi olarak tahmini aranacak başvuru şartlarını sizlerle paylaşacağız. Buna göre adaylardan,

18 Yaşını Tamamlamış ve 30 yaşından büyük olmamak,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

En az İlkokul Mezunu olmak,

Tam teşekküllü devlet hastanesinden ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir ibareli heyet raporu olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SÜRECİ BAŞLIYOR

OGM İşçi alımı için başvurular 14 Haziran 2021 tarihinde başlayacak olup en geç 18 Haziran 2021 tarihine kadar yapılmış olması gereklidir. Adaylar başvurularını sadece Türkiye İş Kurumu aracılığı ile gerçekleştirecekler. Bu kapsamda adaylar başvuru süreci başladığında anında haberdar olmak için İşin Olsa Mobil uygulamasını indirebilir ve başvurular başladığında anında haberdar olabilir.