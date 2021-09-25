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Oğluyla kavga eden çocuğa kabusu yaşattı: ‘Mavi gözlü yaratık, şeytan...’

DHA |  25 Eylül 2021 Cumartesi - 17:34 | Son Güncelleme : 25 09 2021 - 17:48

Başakşehir'de oğluyla kavga ettiği çocuğu okul bahçesinde yakalayan kadın korku dolu anlar yaşattı. 7 yaşlarındaki çocuk dakikalarca göz yaşı dökerken kadın o anları cep telefonuyla görüntüledi.


Edinilen bilgiye göre, Başakşehir'de aynı okulda okuyan çocuk ile bir arkadaşı kavga etti.  Kavganın ardından okula giden kadın, oğluyla kavga eden 7 yaşlarındaki çocuğu yakaladı. Küçük çocuğu korkutan kadın onu göz yaşları içinde bıraktı. Kadının dakikalarca süren baskıyı cep telefonuyla kaydetti. 
 
  

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