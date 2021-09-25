Edinilen bilgiye göre, Başakşehir'de aynı okulda okuyan çocuk ile bir arkadaşı kavga etti. Kavganın ardından okula giden kadın, oğluyla kavga eden 7 yaşlarındaki çocuğu yakaladı. Küçük çocuğu korkutan kadın onu göz yaşları içinde bıraktı. Kadının dakikalarca süren baskıyı cep telefonuyla kaydetti.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Oğluyla kavga eden çocuğa kabusu yaşattı: ‘Mavi gözlü yaratık, şeytan...’
Oğluyla kavga eden çocuğa kabusu yaşattı: ‘Mavi gözlü yaratık, şeytan...’
DHA | 25 Eylül 2021 Cumartesi - 17:34 | Son Güncelleme : 25 09 2021 - 17:48