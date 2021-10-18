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Oğlunu o halde görünce gözyaşlarına boğuldu!

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) |  18 Ekim 2021 Pazartesi - 17:15 | Son Güncelleme : 18 10 2021 - 17:15

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kazayı haber alıp gelen motosiklet sürücüsü Berat Kartal Becerik’in (17) babası, yaralı oğlunu görünce gözyaşı döktü.


Kaza, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Sultan Ermetin (46) yönetimindeki 16 KND 30 plakalı otomobil ile dönüş yapan Berat Kartal Becerik yönetimindeki 16 KPR 36 plakalı motosiklet çarpıştı.
 
Kazada, motosiklet sürücüsü Becerik ile arkasında oturan Oktay Yüksel (17) yaralandı.
 
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Kazayı haber alıp gelen Becerik'in babası Hakan Becerik, yaralı oğlunu görünce ağladı.
 
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SAĞLIK DURUMU İYİ
 
Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Becerik ile Yüksel'in sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
 
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