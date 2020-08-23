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Oğlu ve torunu bu halde buldu!

DHA |  23 Ağustos 2020 Pazar - 19:20 | Son Güncelleme : 23 08 2020 - 19:20

Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan Necla Çetinkaya (80) oğlu ve torunu tarafından evinde ölü bulundu. Çetinkaya'nın 3 gün önce öldüğü belirlendi.


Pınarbaşı Mahallesi 9'uncu sokaktaki apartmanın 3'üncü katında yalnız yaşayan Necla Çetinkaya'ya öğle saatlerinde oğlu ve torunu ziyarete gitti. Eve giren baba ve oğlu Çetinkaya'yı  hareketsiz yatarken bulunca sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Necla Çetinkya'nın 3 gün önce yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Kahramanmaraş Necla Çetinkaya torun
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