Oğlu köye gelince vahşet ortaya çıktı: Eşim eve geldi! Tutup, çevirdim...

CESEDİ TANDIRDA BULUNDU

'ELİ TETİĞE GİTTİ, KENDİSİNİ VURDU'

E.G.'nin jandarmada verdiği ilk ifadesinde, "Eşim eve alkollü geldi. Tartışmaya başladık. Bu esnada tüfeği alarak bana doğrulttu. Ben namlusundan tutup, çevirdim. O esnada eli tetiğe gitti, kendisini vurdu" dediği öğrenildi. Kadının, cinayeti kendisinin işlemediğini savunduğu bildirildi.