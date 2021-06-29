Oğlak burcu kadını anlaşabildiği ve anlaşamadığı burçlar neler? Nasıl erkeklerden hoşlanır?

Oğlak burcu kadınları, kariyer odaklı kişilikleri ile bilinirler. Bu nedenle de arkadaşlıklarını her zaman kendini bir adım ileriye götürebileceğine inandıkları kişiler arasından seçmeye özen gösterirler. Aynı zamanda da olgun bir bakış açısına sahiptirler. Bu nedenle de çevresindeki kişilerin danışacağı kişi genellikle oğlak burcu kadınlarıdır.

Oğlak burcu kadını, duygularını ve düşüncelerini çok iyi yönetebilir ve her zaman peşinden koşulmasını ister. Bu nedenle de daha çok onu el üstünde tutacak erkeklerden hoşlanırlar. Özellikle de haksız olduğun zaman daha çok kendini korumaya çalışırlar.

Oğlak Burcu Kadını Anlaşabildiği ve Anlaşamadığı Burçlar Neler?

Oğlak burcu kadınları sorumluluk sahibi ve çalışkan kişilikleri ile tanınırlar. Başak burçları ile genellikle çok iyi anlaşırlar. Çünkü başaklar kendilerine verilen her zaman işi layığı ile yerine getirmek için çabalar. Oğlak kadınının da aslında tam olarak beklentisi budur. Başarı elde etmeyi seven başak burçları, oğlak kadınlarının hayatlarında rahatlıkla güvenerek sorumluluk verebilecekleri tek karakterlerdir.

Oğlak burcu kadınının en çok anlaştığı bir diğer burç ise, boğalardır. Çünkü boğa burcu maddiyata çok önem verir. Bu maddiyata ulaşmak için de oğlak kadınının çıkması gereken kariyer basamakları çok önemlidir. Oğlak kadınları her zaman zekalarına güvenir ve bu nedenle de hayatında boğa burcunun hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü boğaların strateji yapmadan kesinlikle adım atmayacağını çok iyi bilirler.

Yengeç burçlarının aile bağlarına çok önem vermesi, geleneksel tutumları ve iyi niyetli oluşu oğlak kadınlarının hayatlarında olmazsa olmazlardır. Bu nedenle de oğlak ve yengecin kafa yapıları birbiri ile çok iyi uyar. Birbirlerini sözlerle değil gözleri ile bile çok rahat iyi anlarlar.

Oğlak burcu kadınının bir diğer iyi anlaşabildiği burçlar ise, akrep burçlarıdır. Akrep burçlarının sezgileri ve hırsları oğlak kadınlarının onlara güvenini arttır. Bu nedenle de genellikle oğlak burcu kadınının hayatında bir akrep burcu vardır.

Oğlak burcu kadınının anlaşamadığı burçlar arasında ise, ikizler burcu yer alır. Oğlak burcu kadınları, sorumluluk sahibi, disiplinli ve çalışkan yapıları ile tanınırlar. Bu nedenle de ikizler, yay ve aslan burçları ile iyi geçinemezler. Eğlence hayatına, gösteriş yapmaya ve lükse düşkün olan aslan burçları oğlak kadınlarının kişiliklerine tamamen terstir. Disiplinli bir yaşam tarzını benimseyen oğlak kadınları ile hayatı çok esnek yaşayan ikizler burcu hiç anlaşamaz ve sürekli tartışırlar.

Oğlak Burcu Kadını Nasıl Erkeklerden Hoşlanır?

Oğlak kadını, aşk kadını değildir. Evlenseler bile bunu yapmaları gerektiği bir iş olarak gördükleri için evlenirler. Onların evlenmesi için en iyi aday ise, yengeç burcudur. Oğlak mantığı, yengeç burcu ise duygusallığı temsil eden burçlardır. Bu da aralarında çok iyi bir uyum oluşmasını sağlar. Oğlak kadınları genellikle, kariyerinde başarılı olan erkekleri severler.

Oğlak burcu kadını, duygularını ve düşüncelerini çok iyi yönetebilir ve her zaman peşinden koşulmasını ister. Bu nedenle de daha çok onu el üstünde tutacak erkeklerden hoşlanırlar. Özellikle de haksız olduğun zaman daha çok kendini korumaya çalışırlar. Kavga sırasında alttan alınmaları gerekir. Özellikle de anlayışlı erkeklerden daha çok etkilenirler.