Oğlak burcu erkeği kiminle evlenmelidir? Oğlak burcu erkekleri evlilikte nasıldır?

Oğlak burcu, 22 Aralık ile 20 Ocak arasında doğan kişilerin mensup olduğu burçtur. Elementi toprak olan bu burç öncü niteliği taşımaktadır. Oğlak burcunun gezegeni, Satürn'dür. Ciddi, planlı ve düzenli olmak gibi olumlu özelliklerinin yanında katı, mesafeli ve soğuk olmak gibi olumsuz özellikleri de mevcuttur.

Mantıksız bulduğu şeyleri sevmeyen oğlak burcu erkekleri, akıllarına yatmayan duygularını devre dışı bırakabilme özelliğine sahip bireylerdir. Sevdiği kişileri sürekli öven bir yapıda değillerdi. Sevgilerini davranışları vasıtası ile göstermekten hoşlanırlar.

Oğlak Burcu Erkeği Genel Özellikleri

Kendisine güvenen insanları kesinlikle yarı yolda bırakmak istemeyen oğlak burcu erkekleri bu konuda oldukça hassastır. Kendisine güvenen kişileri yanından eksik etmez. Oğlak burcu erkekleri, girdikleri ortamda silik veya öz güvensiz durumda kalmazlar. Ciddi ve karizmatik bir yapıya sahip olan oğlak burcu erkeklerinin espri yetenekleri de oldukça yüksektir.

Yaşadıkları şeylerden her zaman ders çıkaran oğlak burcu erkekleri, kötü tecrübelerini her zaman iyiye çevirmeye odaklanırlar. Dışarıdan sert mizaçlı biri gibi görülen oğlak burcu erkekleri, ikili ilişkilerinde oldukça güvenilir ve sadık kişilerdir.

Mantıksız bulduğu şeyleri sevmeyen oğlak burcu erkekleri, akıllarına yatmayan duygularını devre dışı bırakabilme özelliğine sahip bireylerdir. Sevdiği kişileri sürekli öven bir yapıda değillerdi. Sevgilerini davranışları vasıtası ile göstermekten hoşlanırlar.

Liderlik özelliğine sahip oğlak burcu erkeği, mükemmel bir yönetici olabilir. İş yerinde yönetim konusunda oldukça başarılı kişiler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Oğlak Burcu Erkeği Kiminle Evlenmelidir?

Yengeç ve başak burçları, oğlak burçlarının en çok anlaştığı burçlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Oğlak burcu erkeği bir boğa kadını ile mükemmel bir aşk hayatı yaşayabilir. Bu iki burcun birbirlerine karşı mükemmel bir çekim gücü vardır.

Oğlak Burcu Erkekleri Evlilikte Nasıldır?

Oğlak burcu erkeği, duygusal ilişkilerinde eşlerini oldukça önemserler ve bencillik yapmazlar. Eşlerinin mutluluğu için ellerinden geleni yapan oğlak burcu erkekleri bazen ilişkilerinde üstünlük kurmaya çalışabilirler. İkili ilişkilerde ipleri ellerinde tutmayı seven oğlak burcu erkekleri bu konuda mutlaka çaba gösterecektir.

Oğlak burcu erkeği dışarıdan sert mizaçlı görünmesine rağmen cinsel hayatında oldukça duygusaldır. Partnerinin isteklerine önem verirler ve narin davranmaya önem verirler.

Dürüstlüklerini her zaman koruyan oğlak burcu erkekleri, düşündükleri şeyleri mutlaka dile getirme özelliğine sahip kişilerdir. Yaptıkları şeylerden karşılık beklemeyen oğlak burcu erkekleri her zaman fedakar eşlerdir.

Karşısındaki kişiyi yönetmekten hoşlanan oğlak burcu erkekleri, fikirlerinin ciddiye alınmasına çok önem verir ve bu konuda oldukça hassastır. Bir konuda dinlenmediğini veye ciddiye alınmadığını hissettiğinde çok sinirlenir.

Evlilik hayatında oldukça sadık olan oğlak burcu erkekleri karşısındaki kişiden de aynı sadakati beklerler. Sadakat özelliğini yalnızca duygusal ilişkilerinde değil diğer tüm ilişkilerinde de görmek mümkündür.