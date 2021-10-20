ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? 94. dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

ÖGG sınavları 17 Ekim’de gerçekleştirildi. 94. dönem özel güvenlik sınavının yapılmasının ardından sınava katılanlar “ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?”, “94. dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ÖGG sınavı ve sonuçları ile ilgili son gelişmeler…

EGM tarafından uygulanan ÖGG sınavları 17 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Özel güvenlik sınavına giren adaylar merak için gözlerini sonuçlara çevirdi. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 94. dönem özel güvenlik sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

94. DÖNEM ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Özel güvenlik sınav soruları ve cevapları erişime açıldı.

ÖZEL GÜVENLİK SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı ise 20 Ekim ve 22 Ekim olarak açıklandı.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel güvenlik sınav sonuçlarının 5 Kasım tarihinde açıklanması öngörülüyor.

Sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinden de ilan edilecek. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecektir