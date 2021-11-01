ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, 94. özel güvenlik sınav sonuçları 2021? Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama!

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 94. dönem Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı sonuçları merak içinde bekleniyor. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından erişime açılacak olan ÖGG sonuçları, 17 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen sınavın ardından merak konusu oldu. Özel Güvenlik 94.Temel Eğitim ve 70.Yenileme Eğitimi sınav sonucuna göre; adaylar aldıkları puanları öğrenecek. İşte Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama hakkında merak edilenler…

Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama süreci merakla takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları katılımcılar sabırsızlıkla bekleniyor. ÖGG sınav sonuçları için de tarih açıklandı. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 94. Özel güvenlik sınav sonuçları 2021…

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel güvenlik sınav sonuçlarının 5 Kasım tarihinde açıklanması planlanıyor. Sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinden de ilan edilecektir. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecektir

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinden sınav sonuçlarını görüntüleyecekler.

ÖGG sonuçları T.C kimlik numarası ile sorgulanacak.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.



Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.



18 yaşını doldurmuş olmak.



26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.



3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.



Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.



Güvenlik soruşturması olumlu olmak.