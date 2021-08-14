ÖGG sınav sonuçları kaç günde açıklanır, ne zaman açıklanacak? 93. özel güvenlik sınav soruları ve cevapları için tarih verildi!

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı sına erdi. ÖGG sınavının sona ermesinin ardından ÖGG sınav soruları ve sınav sonuçların açıklanacağı tarih sorgulanamaya başlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü 93. Özel Güvenlik Temek Eğitimi için sınav talimatına göre ÖGG sınav sonuçları hakkında merak edilenler…

93. ÖGG sınav sonuçları ile soruları ve cevapları hakkındaki araştırmalar arttı. Saat 10.00’da yapılan ÖGG sınav sona erdi. adayları için sınav günü. 93. ÖGG'nin sonuçları ve soruları için ise tarih belli. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 93. özel güvenlik sınav sonuçları hakkındaki detaylar…

ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANMA TARİHİ

93. ÖGG'nin sınav soruları ve cevap anahtarlarının 17 Ağustos 2021’de açıklanması bekleniyor.

93. ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 3 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

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