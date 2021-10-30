ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 94. Dönem EGM ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı!

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı 17 Ekim’de gerçekleştirildi. ÖGG sınav sonuçları için gözler Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından açıklanacak sonuçlara çevrildi. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçlarına nereden bakılır? EGM ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı!

ÖGG sınav sonuçları için gözler EGM'den yapılacak olan açıklamaya 17 Ekim tarihinde gerçekleştirilen 94. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavının ardından sınav soru ve cevapları adayların erişimine açılırken adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak içerisinde beklemeye başladı. İşte sonuçların açıklanacağı tarih...

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu sınava katılan adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 17 Ekim tarihinde gerçekleştirilen 94. dönem ÖGG sınavının ardından sınav soru ve cevapları adayların erişimine açılırken sonuçlar için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan yapılacak olan açıklamaya çevrildi.

94. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

17 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen ÖGG sınavının soru ve cevap anahtarları erişime açılırken sonuçların 5 Kasım tarihinde https://onlineislemler.egm.gov.tr/sonuclari adresi üzerinden erişime açılması bekleniyor.