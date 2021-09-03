ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 93 dönem özel güvenlik sınav sonuçları merak ediliyor! ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 93. ÖGG sonuçları merakla bekleniyor. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar için Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen 93. Temel Eğitim ve 69. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları sorgulanıyor. Peki, 93. ÖGG sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? İşte ÖGG sınav sonuçları 93 dönem hakkındaki son gelişmeler…

ÖGG 93. Dönem sınav sonuçları için gözler EGM’ye çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından 14 Ağustos'ta uygulanan 93. Temel Eğitim ve 69. Yenileme Eğitimi Sınavının sona ermesinin ardından adaylar sabırsızlıkla sonuçlara ne zaman erişeceklerini sorguluyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanır 93? 93 özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR 93?

93. ÖGG Temel Eğitim ve 69. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 3 Eylül'de açıklanacak. Saat olarak ise belli değil.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

5188 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Güvenlik soruşturması olumlu olmak.