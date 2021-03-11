ÖGG sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Özel güvenlik sınav sonuçları 2021 nereden öğrenilir?

ÖGG sınav sonuçları merak ediliyor. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar 20 Şubat 2021 tarihinde sınava katıldı. Gözler katıldıkları sınavın sonuçları kısa süre içerisinde erişime açılacak. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları 2021…

Özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları için geri sayım başladı. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar sertifikalarını almak için geçtiğimiz günlerde ÖGG sınavı oldu. Sınava katılan adaylar sonuçları merakla bekliyor. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağını geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. ÖGG sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları 2021 nereden sorgulanacak?

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖGG sınavının sonuçları 12 Mart 2021 tarihinde açıklanacak.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SONUÇLARI SORULAMA

ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor.

Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan kişiler, ardından “Temel Eğitim Sınav Sonucu” sayfasına yönlendirilerek bu sayfadan bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecekler.