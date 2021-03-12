ÖGG (Özel Güvenlik Görevlisi) 90. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları 2021 sorgulama ekranı

90. dönem özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? soruları hız kesmeden devam ediyor. 20 Şubat’ta yapılan ÖGG sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların ÖGG sonuçları kısa süre içerisinde erişime açılacak. Peki, özel güvenlik görevlisi (ÖGG) sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve sonuçlar nereden sorgulanacak?

ÖGG sonuçları merakla bekleniyor. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların sertifika almak için girdiği ÖGG sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Adaylar ÖGG sonuçları için geri sayıma başladı. ÖGG 90. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Özel güvenlik sınav sonuçları sorgulama…

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

20 Şubat 2021 Cumartesi günü gerçekleşen ÖGG sınavının sonuçları kısa bir süre sonra erişme açılacak. Sınavın takvimine göre, sonuçlar 12 Mart 2021 tarihinde açıklanacak, ancak saatle ilgili detay paylaşılmadı.

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ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SONUÇLARI SORGULAMA

ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor.

Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan kişiler, ardından “Temel Eğitim Sınav Sonucu” sayfasına yönlendirilerek bu sayfadan bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecekler.