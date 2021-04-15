Ofisler ev ofise dönüşüyor

Global salgının devam ettiği bu günlerde alınacak yeni önlemlerin neler olacağı konusu sıkça tartışırken, bazı büyük şirketler başta olmak üzere bir çok firma için uzaktan çalışma ve ofislerin ne olacağı konusu gündemden düşmüyor. Bu süreçte alınan önlemler çerçevesinde iş gücünün yüzde 20-60’nın uzaktan çalışmasının kalıcı olacağı öngörülürken, ev ve ofis birlikteliğini içeren hibrit çalışma yöntemi ise öne çıkıyor. Ofis çalışanlarının büyük bir çoğunluğu bu modeli benimserken, ofislerin geleceğinin ise ne olacağı konusunda arayışlar da sürüyor. Avrupa çapında yeni bir oluşum olan Studio Alliance birliğine Türkiye’den seçilen DİEM’in Kurucu Ortağı C.Melih Şamlı, yurt içi ve yurt dışındaki bazı firmaların evden çalışmayı sürdüreceklerini açıkladıklarını belirterek “Ancak ofisler özellikle çok uluslu şirketlerin marka ve kültürünü yansıtmak yolunda bir yapıtaşıdır. Orta vade yan sektörlerde belirli kayıplar söz konusu olsa da orta uzun vade de ekonomiye yeni bir iş alanı yaratarak olumlu yansıyacağını düşünüyorum” dedi.
Pandemiyle birlikte çalışanların nerede oturduğunun öneminin kalmadığını ve deneyimlerin teknoloji yoluyla paylaşıldığının kesin bir şekilde ortaya çıktığını da söyleyen Şamlı şöyle konuştu; “Yeni dönem olarak adlandırdığımız yakın ve orta vadeli süreçte ofis+ev konsepti 2021 yılı itibariyle bir daha çıkmamak üzere hayatımıza girdi. Özellikle İstanbul gibi büyük merkezlerde, metropollerde yatay ofis bloklarının çok az olması ve büyük bir oranda ofis stoklarının düşey bloklardan oluşması, çalışanların uygun alt yapılı evlerini ofis olarak kullanmaya teşvik edecektir. Bu evlerde ve özellikle yeni inşa edilecek olanlar da ilk aranacak özelliklerden biri iş otelleri ve havalimanı loungelarında görüldüğü üzere iş merkezlerinin kurularak yüksek hızlı internet, printer ve toplantı salonları gibi kolaylıkların sağlanması olacaktır.”