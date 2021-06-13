OED cihazı nedir? Otomatik Eksternal Defibrilatör cihazı nasıl kullanılır, özellikleri nelerdir? Christian Eriksen'i hayata gönderen OED

EURO 2020'de Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan karşılaşma, Christian Eriksen'in kalbinin durması nedeniyle yarıda kaldı. UEFA, maçın kaldığı yerden devam etmesine karar verirken, Eriksen kalbinin durmasına karşın yapılan erken müdahaleyle hayata geri döndü. Eriksen’i hayata göndüren ise OED cihazı oldu. Peki, OED nedir? Can kurtaran OED cihazı nasıl kullanılır, özellikleri nelerdir?

OED nedir? sorusu EURO 2020'de Danimarka ile Finlandiya maçında Christian Eriksen, kalbinin durmasına karşın yapılan erken müdahaleyle hayata geri dönmesiyle yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Ani tedavide OED cihazının önemi ön plana çıkarken, OED cihazının detayları sorgulanıyor.

OED CİHAZI NEDİR?

OED cihazı; ritim bozukluğu olan ventriküler fibrilasyonu otomatik olarak tanıyıp elektroşok vererek kalbi hayata döndürme görevini gerçekleştiriyor. Bu cihaz, stadyum ve havalimanı gibi ortamlarda bulunduruluyor.

Danimarka kaptanı Simon Kjaer, Eriksen'e ilk müdahaleyi yapan isim olurken oyuncunun dilinin boğazına kaçmasını önledi. Sonrasında sağlık görevlileri sahaya girdi ve Danimarkalı futbolcuya kalp masajı yapıldığı görüldü. Müdahale esnasında OED cihazının önemi ön plana çıktı.

OED KULLANIMI: ANİ KALP DURMASINDA 10 DAKİKA SONRA HAYATTA KALMA ŞANSI DÜŞÜK

OED/ AED otomatik defibrilatör cihazı tek kullanımlık pedlerin hastanın çıplak göğüs üzerine yapıştırılır. Ardından cihazın hasta kalp ritmini (EKG) analiz etmesi beklenir ve cihaz defibrilasyon (şok) tavsiye ediyorsa cihaz yarı otomatik ise "defibrilasyon" butonuna basarak; tam otomatik ise cihazın kendi kendine uygulaması ile gerçekleşir.

AED otomatik eksternal defibrilatör cihazı, tıbbi eğitimi olmayan sadece ilk yardım eğitim bilgisine sahip olan herkesin kullanabileceği şekilde tasarlanmıştır. Mükemmel dünyada herkes AED kullanımı (otomatik defibrilatör) ve CPR (kardiyopulmoner resüsitasyona) eğitimi almalıdır.

Otomatik defibrilatör kullanıcıyı görsel ve sesli komutlar ile yönlendirir ve yardımcı olur. Dünyada ambulans olay yerine ulaşma süresi ortalama10 – 12 dakikadır ve bu süre zarfında her geçen dakika çok önemlidir. Ani kalp durması geçiren bir kişinin AED ve CPR olmadan 10 dakika sonra hayatta kalma şansı çok düşüktür.

ERKEN DEFİBRİLASYON

Defibrilasyon, temel yaşam desteğinin bir parçasıdır; defibrilatör ile kalbe elektrik akımı vererek myokarddaki düzensiz titreşimleri sonlandırıp kalbin normal bir Şekilde çalışmasını sağlamaya yönelik hayat kurtaran bir işlemdir. VF veya nabızsız VT'de 20-30 sn içinde uygulanan defibrilasyon % 100'e yakınını sinüs ritmine çevirir. Her bir dakikalık gecikme, başarı Şansını % 10 kadar azaltır. 10 dakikalık gecikmede yaşam şansı % 0'a yakındır. VF ya da nabızsız VT'li kardiyak arrestin gelişmesinden sonra defibrilasyona kadar geçen her bir dakikada ölüm oranı % 7-10 artmaktadır. Defibrilasyona daha geç başlanması durumunda hastanın kurtulma şansı da azalmakta; kardiyopülmoner resüsitasyon ve defibrilasyona ilk 10 dakikadan sonra başlanması durumunda ortalama her 250 hastadan sadece biri kurtarılabilmektedir.