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Ödülle döndü

18 Mayıs 2021 Salı - 15:47 | Son Güncelleme : 18 05 2021 - 15:47

Ercan Kesal’ın yazıp, yönettiği ‘Nasipse Adayız’, Belgrad Uluslararası Film Festivali’nden ‘En İyi İlk Film Ödülü’yle döndü


Dünya prömiyerini Rotterdam Film Festivali’nde gerçekleştiren, Ercan Kesal’ın yazıp, yönettiği ‘Nasipse Adayız’, Belgrad Uluslararası Film Festivali’nden ‘En İyi İlk Film Ödülü’yle döndü. Pandemi sebebiyle ödül törenine katılamayan oyuncu, “Bizi bu ödüle layı gördükleri için çok mutluyuz” dedi. Kesal’ın genç bir doktor olarak Beyoğlu Belediye Başkan Aday Adayı olmasını anlatan filimin kadrsounda; Selin Yeninci, İnanç Konukçu, Muttalip Müjdeci, Nazan Kesal ve Valeriu Andriuta yer alıyor.
 

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