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Ödül töreninde korona paniği! Elinden aldı: 'Hemen karantinaya girerim'

9. Fashion TV Moda Ödülleri önceki akşam Büyükyaşı Fişekhane'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sanatçılara ödül veren Fashion TV Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat’ın koronavirüslü olduğu dedikodusu, geceye damgasını vurdu.Onat’ın koronavirüse yakalandığı ve henüz karantina süreci bitmeden geceye katıldığı öne sürüldü.

Ödül töreninde korona paniği! Elinden aldı: 'Hemen karantinaya girerim' Önceki akşam Büyükyalı Fişekhane’de gerçekleşen tören, moda, televizyon, müzik, sinema, tiyatro, spor ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi. 
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