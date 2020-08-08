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ODTÜ, insan kaynakları alanında "HR" logo sahibi oldu

AA |  08 Ağustos 2020 Cumartesi - 14:59 | Son Güncelleme : 08 08 2020 - 14:59

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, ODTÜ'nün Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen ve araştırmacı istihdam süreçlerinde, açık, şeffaf ve liyakata dayalı istihdam prosedürleri uygulama taahhütlerini yerine getiren üniversitelere verdiği Araştırmada İnsan Kaynakları Mükemmelliyet Sertifikası (HR Logo) kullanım hakkını alan ilk Türk üniversitesi olduğunu bildirdi.


Kök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "EURAXESS-Researchers in  Motion"in  araştırmacılara hareketlilik ve kariyer gelişimi alanlarındaki Avrupa  kaynaklı imkanlar hakkında destek hizmetleri sağlayan ve iş birliğini  güçlendirmeye katkıda bulunan Avrupa Komisyonu ortak girişimi olduğunu ifade  etti.
 
ODTÜ Araştırmalar Koordinatörlüğünün Eylül 2015'ten bu yana EURAXESS  çatısı altında Türkiye'nin üç destek merkezinden biri olarak faaliyet  gösterdiğini aktaran Kök, EURAXESS platformunun en önemli unsurlarından birinin  "Araştırmada İnsan Kaynakları Mükemmelliyet Sertifikası (HR Logo)" vermesi  olduğunu anlattı.
 
Kök, HR Logo'nun araştırma ve istihdam politikalarını "Avrupa  Araştırmacılar Şartı ve Araştırmacıların İstihdamına İlişkin Davranış Kuralları"  ile uyumlu hale getirmek için düzenli olarak koşullarını iyileştirecek eylem  planları uygulayan ve "araştırmacı dostu üniversite" olmaya odaklanan kurumlara  verildiğini bildirdi.
 
Logo Ağustos 2020 itibarıyla kullanılmaya başlandı
ODTÜ'nün Kasım 2018'de bu sürecin ilk aşaması olan taahhüt belgesini  imzaladığını ve Araştırmalar Koordinatörlüğü liderliğinde HR logo başvuru  sürecini başlattığını aktaran Kök, şu bilgileri verdi:
"ODTÜ olarak Aralık 2019'da HR Logo için resmi başvurumuzu  tamamlamıştık. Ağustos 2020 itibarıyla ODTÜ bu logoyu kullanmaya başlamıştır.  İnsan Kaynakları HR logo kullanım hakkı, insan kaynakları politikalarını Avrupa  Birliği Komisyonu tarafından belirlenen ilkelere uygun hale getirme konusunda  ilerleme kaydeden araştırma kurumlarına tanınmaktadır.
 
ODTÜ, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen ve araştırmacı istihdam  süreçlerinde, açık, şeffaf ve liyakata dayalı istihdam prosedürleri uygulama  taahhütlerini yerine getiren üniversitelere verdiği HR logo kullanım hakkını alan  ilk Türk üniversitesi oldu. Kurumlar logoyu açık, şeffaf ve liyakata dayalı  istihdam prosedürleri uygulama taahhütlerini vurgulamak için kullanıyor. Bu  bağlamda araştırma alanındaki kuruluşların işe alım uygulamalarında seviye  göstergesi olan bu logoya sahip üniversiteler, özellikle yurt dışından  alanlarında uzman araştırmacılar için cazip hale gelmektedir."
 
Rektör Prof. Dr. Kök, HR logonun ODTÜ'nün uluslararası görünürlüğü ve  güvenilirliği için de büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.
 

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ODTÜ insan kaynakları HR logo
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