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Ödemeyi kapıda yapın! Göründüğünden farklı çıkabiliyor...

AA |  09 Aralık 2020 Çarşamba - 12:21 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 12:24

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, çevrim içi alışverişte kapıda ödeme seçeneğinin tüketici için can simidi olduğunu belirterek, "Tüketiciye bir sorun yaşadığında muhatap bulabilmesi ya da hakem heyetlerine müracaat edip ödediği bedeli geri alması için mutlaka kapıda ödeme seçeneği ile alışveriş yapmasını tavsiye ediyoruz." dedi.


 Tüketiciler Birliği Genel Başkanı  Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) salgını döneminde, vatandaşların internet üzerinden alışverişe  yöneldiğini söyledi.
 
Dolandırıcıların da bu dönemde alışveriş için bu yöntemi kullanan  vatandaşları ağlarına düşürmek için çeşitli yollar denediğini anlatan Şahin,  şöyle devam etti:
 
"Çevrim içi alışverişler, tüketicinin kabusu haline geldi. İnsanlar  çevrim içi olarak bir ürün siparişi veriyor ama gelen ürün farklı oluyor. Bazen  rengi farklı, bazen ürün farklı, hatta bazen ürünün yerine oyuncak ya da kumaş  parçaları konabiliyor. Salgın döneminde de çevrim içi satış işlemi zirve yaptı. 
 
Bu durum beraberinde daha çok sorun getirdi. Çevrim içi satışın artması  dolandırıcıların iştahını kabarttı ve bu satış mecrası, tasarlayarak dolandırmak  niyetinde olanların yeri haline geldi. Çevrim içi alışverişte insanlar ödemeyi  internet üzerinden yapmasınlar. İnternet üzerinden ödeme yaptığımızda bir sorun  yaşadığımız zaman satıcıyı bulamama ihtimalimiz çok yüksek."
 
Tüketicilerin internet üzerinden alışverişte sorun yaşamaması için  kapıda ödemeyi tercih etmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, "Kapıda ödeme seçeneği  tüketici için can simididir. Tüketiciye bir sorun yaşadığında muhatap bulabilmesi  ya da hakem heyetlerine müracaat edip ödediği bedeli geri alması için mutlaka  kapıda ödeme seçeneği ile alışveriş yapmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü kapıda  ödemeyi kargo şirketine yapacağımız için kargoyu bulma ve hakkımızı alma  ihtimalimiz daha yüksektir. Biz hakem heyetlerine parayı kime ödemişsek onu  şikayet edeceğimiz için muhatap kargo şirketi bellidir ve bulunma ihtimali  yüksektir." diye konuştu.
 
"İnsanlar, ürünü almaktan vazgeçtiğini ve iade etmek istediğini  telefonla belirtmesin"
 
Mahmut Şahin, çevrim içi satışın altyapısının hazır olmadığını dile  getirdi.
 
Uzaktan yapılan alışverişlerde alınan üründen 14 gün içerisinde  gerekçe göstermeksizin vazgeçilebildiğini de anlatan Şahin, "İnsanlar bir ürünü  almaktan vazgeçtiğini telefonla belirtmesinler. Tüketiciler yazılı başvuru  yapmalı. Bu bizzat firma da olabilir, hakem heyeti de olabilir ama 14 günü  geçirmeden." dedi.
 

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