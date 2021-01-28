Ödemeler iki taksitte yapılacak! 20 Şubat'a kadar...

On binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Ödemeler 2 taksitte eşit şekilde yapılacak. Beyannameler 20 Şubat’a kadar verilecek ve ilk taksit şubat sonuna kadar ödenebilecek. Değerli Konut Vergisi kapsamına giren yaklaşık 150 bin konut var. Değeri ne olursa olsun tek konut vergiden muaf. Birden fazla evi olanlar 20 Şubat’a kadar beyanname verecek. Peki eviniz vergiye tabi mi? Beyanname nasıl verilir? Hesaplamalar nasıl yapılıyor? İşte tüm detaylar...

On binlerce kişiyi ilgilendiriyor. 20 Şubat'a kadar beyanname verilmesi gerekiyor. Ödemeler 2 eşit taksitte yapılacak. Değerli Konut Vergisi, bina vergi değeri 5 milyon 227 bin lirayı aşan mesken nitelikli taşınmazlar için 15 Ocak’ta Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 2021 bütçesinde değerli konutlardan 350 milyon liralık vergi geliri bekleniyor.

Türkiye genelinde Değerli Konut Vergisi’nin kapsamına giren yaklaşık 150 bin mülk bulunuyor. Peki vergi nasıl ödenecek? Belediyeden bina vergi değerini gösteren belge alınıp, vergi dairesine beyanname götürülecek. Beyannameyi elektronik ortamda vermek de mümkün.

EVİNİZ VERGİYE TABİ Mİ?

Değerli Konut Vergisi, geçen yıl tebliğ edildiğinde konutların değerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü belirlemişti. Ancak bu uygulamadan vazgeçildi ve evin değeri hesaplanırken artık 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre belirlenen Emlak Vergisi’ne esas bina vergi değeri dikkate alınıyor. Yani artık konutunuzun değeri Emlak Vergisi değeri oldu. Emlak Vergisi değerini ise taşınmazın bulunduğu yerdeki belediyeden öğrenebilirsiniz.

BEYANNEME NEREYE VERİLİR?

Mükelleflerin 1-20 Şubat arasında beyanname vermeleri gerekiyor. Beyanname için önce konutun bulunduğu belediyeden bina vergi değerini gösteren belge (beyanname verilen yıl ve bir önceki yıla ilişkin) alınması gerekiyor. Ardından taşınmazın bulunduğu yerdeki vergi dairesine gidilecek. Birden fazla vergi dairesi bulunan illerde ve ilçelerde, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerdeki vergi dairesi yetkili olacak.

ÖDEMELER 2 EŞİT TAKSİTTE YAPILACAK

Değerli Konut Vergisi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecek. Beyannameler 20 Şubat’a kadar verilecek, ilk taksit şubat sonuna kadar ödenebilecek.

VERGİ DEĞERLERİ

*5 milyon 227 bin TL ile 7 milyon 841 bin TL arasında olanlar, 5 milyon 227 bin TL’yi aşan kısmı için binde 3,

*10 milyon 455 bin TL’den fazla olanlar 10 milyon 455 bin TL’si için 23 bin 526 TL, fazlası için binde 10 oranında vergilendirilir.

TEK KONUTTA VERGİ YOK

Değeri ne olursa olsun tek konut vergiden muaf. Birden fazla evi olanların da en düşük değere sahip olan evi muaf.

15 GÜN İÇİNDE...

Elektronik beyanname sistemi de hazır hale getirildi. Mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilir. Ayrıca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler ile sözleşme imzalamak suretiyle e-beyanname şeklinde de verebilir. Beyannamenin elektronik ortamda verilmesi durumunda, bina vergi değerini gösteren belge, beyannamenin verildiği tarihi takip eden 15 gün içinde elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine iletilmeli.

EN ÇOK İSTANBUL'DA

Türkiye genelinde değeri 5 milyon 227 bin lirayı aşan 35 ilde yaklaşık 150 bin konut bulunuyor. Bu alanda başı yaklaşık 120 bin konutla İstanbul çekiyor. İstanbul’u yaklaşık 12 bin konutla Muğla izlerken, onu yaklaşık 9 bin konutla İzmir , 3 bin konutla Antalya , 1.500 konutla Ankara , 650 konutla Sakarya , 500 konutla Kocaeli , 475 konutla Bursa , 400 konutla Balıkesir takip ediyor.

İLÇEDE BEYKOZ