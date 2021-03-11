Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ocak ayında 1 milyar 867 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 36 milyar 599 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Cari işlemler açığı, geçen yılın ocak ayına göre 166 milyon dolar azalarak, Ocak 2021'de 1 milyar 867 milyon dolara geriledi. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 36 milyar 599 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 118 milyon dolar azalarak 455 milyon dolarına gerilemesine rağmen, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 1milyar 404 milyon dolar daralmayla 1 milyar 913 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Geçen yılın ocak ayında 3 milyar 24 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu yılın ocak ayında 1 milyar 177 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2020 yılının aynı ayına göre 739 milyon dolar tutarında azalarak 487 milyon dolara geriledi.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, 2020'nin aynı ayına göre 89 milyon dolar artarak 472 milyon dolar olarak gerçekleşti. İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net girişler ise geçen yılın aynı ayına göre 31 milyon dolar azalarak 63 milyon dolar oldu.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 1,7 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.

Öte yandan, Aralık 2020 cari işlemler açığı 3 milyar 210 milyon dolardan 3 milyar 233 milyon dolara revize edildi.

Ocakta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 194 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 4 milyar 830 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ocakta yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 293 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 924 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.

Aynı dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar ve genel hükümet sırasıyla 857 milyon dolar ve 3 milyar 500 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 5 milyar 919 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında ise yabancı para cinsinden 1 milyar 478 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 532 milyon dolar olmak üzere toplam 3 milyar 10 milyon dolar net artış yaşandı.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, ocakta bankalar 291 milyon dolar, genel hükümet 36 milyon dolar ve diğer sektörler 256 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise ocakta 3 milyar 570 milyon dolar net artış gözlendi.