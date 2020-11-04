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Ödemeler bugün saat 18:00'de yapılacak

AA |  04 Kasım 2020 Çarşamba - 10:35 | Son Güncelleme : 04 11 2020 - 11:01

Yüz binlerce kişi bekliyordu. Bakan açıkladı, ödemenin yapılacağı saat belli oldu. Banka hesaplarına yatırılacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk etapta 246 bin 649 üreticinin, işlemleri tamamlanan temmuz ve ağustos aylarına ait 1 milyon 629 bin ton çiğ sütü için 607 milyon lira destek ödemesini bugün saat 18.00'den itibaren yapacaklarını bildirdi.


Bakan Pakdemirli, yazılı açıklamasında, 2020 yılı temmuz-ağustos aylarına  ilişkin çiğ süt desteği ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
 
Temmuz, ağustos ve eylül aylarına ait çiğ süt desteğini 40 kuruş  olarak ödeyeceklerini daha önce kamuoyuna açıkladıklarını anımsatan Pakdemirli,  "Bu kapsamda ilk etapta 246 bin 649 üreticimizin, işlemleri tamamlanan temmuz ve  ağustos aylarına ait 1 milyon 629 bin ton çiğ sütü için 607 milyon lira destek  ödemesini, bugün saat 18.00'den itibaren yapacağız. Eylül ayında üretilen çiğ  süte ait çalışmalar ise halen devam etmekte olup, işlemlerin tamamlanmasının  ardından o aya ait desteği de ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
 
"TMO vadeli arpa satışı yapacak"
 
Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) besici ve yetiştiricilere  vadeli arpa satışına başlayacağını da belirterek, şunları kaydetti:
 
"Geçenlerde bununla ilgili bir çalışma yapıldığını açıklamıştım. TMO  tarafından besici ve yetiştiricilere vadeli arpa satışını başlatıyoruz. Bu  kapsamda TMO, yem piyasalarında istikrarı korumak, besici ve yetiştiricilerimizin  üretim maliyetlerini düşürmek için 3 ay vadeli vade farksız arpa satışlarına  başlıyor. Kasım ayında 100 bin ton arpa, tonu 1425 liradan satılacak. Buna göre,  büyükbaş hayvan başına günlük 5 kilogram, küçükbaş hayvan başına günlük 1  kilogram hesabı üzerinden besici ve yetiştiricilerimize 1 aylık tüketimleri  nispetinde satış yapılacak."
 
TMO'nun yaptığı stok planlamasıyla tüketim merkezlerinin çoğuna arpa  sevkiyatı gerçekleştirdiğine dikkati çeken Pakdemirli,  Doğu ve Güneydoğu Anadolu  bölgeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm TMO iş yerlerinde arpa stoku  bulunduğunu bildirdi.
 

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