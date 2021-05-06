Ödemeler bugün başladı! Bakan duyurdu

Yüz binlerce kişinin beklediği ödemeler başladı. Bakan Yanık duyurdu. 1.100 TL destek sağlanıyor. Binlerce vatandaş e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvurusu yapabiliyor. Daha önce başvuru yapan vatandaşların ise tekrar başvuru yapmasına gerek yok. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 1.100 TL tutarındaki nakdi yardımın ihtiyaç sahiplerine, konutlarında teslim edilmeye başlandığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak için ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ adı altında yeni bir yardım programı başlattı. Binlerce yardıma ihtiyaç duyan vatandaşa 1.100 TL destek ödemesi yapılıyor.

2 MİLYON HANEYE 1.100 TL

Bakan Derya Yanık, e-Devlet başvurularında banka hesabı bulunan veya PTT Kart kullanan toplamda yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.100 TL tutarındaki destek ödemesinin tamamlandığını belirtti.

Bakan Yanık: “Ramazan Bayramı’na kadar Vefa Sosyal Destek Gruplarımız 820 bini aşkın ihtiyaç sahibi haneye destek ödemelerini konutlarında ulaştıracak. Böylece Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında toplamda 2 milyonun üzerinde haneye destek vermiş olacağız.” dedi.

Süreç içerisinde hiçbir ihtiyaç sahibi haneyi yalnız bırakmama gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Bakan Yanık, yardımların etkin ve hızlı bir şekilde teslim edilmekte olduğunun altını çizdi.

e-DEVLET'TEN KONTROL EDİLEBİLİYOR

Tam Kapanma Sosyal Yardım programı ödemeleri salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik ve herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın yapılıyor. Yardım Programı hak sahipliği durumunu ise e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “Sosyal Yardım Sorgula” başlıklı bölümden kontrol edilebiliyor.