Ödemeler bugün başladı! Bakan duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak için ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ adı altında yeni bir yardım programı başlattı. Binlerce yardıma ihtiyaç duyan vatandaşa 1.100 TL destek ödemesi yapılıyor.
2 MİLYON HANEYE 1.100 TL
Bakan Derya Yanık, e-Devlet başvurularında banka hesabı bulunan veya PTT Kart kullanan toplamda yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.100 TL tutarındaki destek ödemesinin tamamlandığını belirtti.
Bakan Yanık: “Ramazan Bayramı’na kadar Vefa Sosyal Destek Gruplarımız 820 bini aşkın ihtiyaç sahibi haneye destek ödemelerini konutlarında ulaştıracak. Böylece Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında toplamda 2 milyonun üzerinde haneye destek vermiş olacağız.” dedi.
Süreç içerisinde hiçbir ihtiyaç sahibi haneyi yalnız bırakmama gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Bakan Yanık, yardımların etkin ve hızlı bir şekilde teslim edilmekte olduğunun altını çizdi.
e-DEVLET'TEN KONTROL EDİLEBİLİYOR
Tam Kapanma Sosyal Yardım programı ödemeleri salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik ve herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın yapılıyor. Yardım Programı hak sahipliği durumunu ise e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “Sosyal Yardım Sorgula” başlıklı bölümden kontrol edilebiliyor.
BAŞVURU ŞARTI YOK
e-Devlet Kapısı üzerinden daha önce yapılan başvurulara göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilmiş olan ve hak sahipliği kriterleri devam eden hanelere, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın, hane başı 1.100 TL tutarında ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ ödemesi hazırlandı.
Daha önce Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında e-Devlet Kapısı üzerinden alınan başvurularda banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına Tam Kapanma Sosyal Yardım ödemeleri 05.05.2021 tarihinde yatırılacak. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri PTT ve Vefa Sosyal Destek Gruplarınca Ramazan Bayramına kadar konutlarına teslim edilecek.