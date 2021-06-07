Ödemeler bu hafta yapılıyor! Bakan duyurdu, banka hesaplarına...

Yüz binlerce kişi bekliyordu. Bakan duyurdu. Ödemeler bu hafta yapılmaya başlıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 201 bin 509 yetiştiriciyi kapsayan anaç koyun ve keçi desteği ödemelerine bu haftadan itibaren başlayacaklarını bildirdi. Pakdemirli, yazılı açıklamasında, anaç koyun ve keçi desteği ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Bakan Pakdemirli, "Anaç koyun ve keçi desteği kapsamında, 201 bin 509 yetiştiricimizin 24 milyon 304 bin 858 baş anaç koyun ve keçisi için 753 milyon 515 bin lira destekleme ödemesine bu haftadan itibaren başlıyoruz." ifadelerini kullandı.
ANAÇ KOYUN VE KEÇİ DESTEĞİ BAŞVURUSU
Anaç koyun keçi desteklemesi alabilmek için öncelikle çiftçilerin bağlı bulundukları damızlık küçükbaş hayvan yetiştiriciliği bölge birliğine bir dilekçe ile başvuruda bulunması gerekir.
Yapılan başvuruların listeleri 5 gün içinde Müdürlüklere iletilir. Başvurular Müdürlük tarafından üreticilerin faaliyet gösterdikleri adreste yerinde inceleme yapıldıktan sonra yapılan tespitlerden sonra icmaller hazırlanır.
5 iş günü içinde itiraz varsa değerlendirilir. İtiraz yapılmazsa karara bağlanır. Karara bağlandıktan sonra 2. icmal listesi Tarım il müdürlüklerine tebliğ edilir.
İl müdürlükleri tebliğ edilen icmal listesine kontrol ettikten sonra 3. icmal listesini oluşturur ve kesinleşmiş liste Hayvancılık Genel Müdürlüğüne gönderilir.
Listede yer alan başvuru sahiplerinin Ziraat Bankası hesaplarına hayvan başı olarak yapılır.
ANAÇ KOYUN VE KEÇİ DESTEĞİ SORGULAMA
2021 yılında verilecek olan koyun keçi destek bilgisi sorgulama işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilmektedir. Anaç koyun keçi destek bilgisi sorgulama ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ve geçerli şifre yazılarak bilgiler kontrol edilebilir. E-devlet üzerinden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koyun keçi bilgi Sisteminde bulunan işletme, başvuru ve destekleme bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz.