Ödemeler bu hafta yapılıyor! Bakan duyurdu, banka hesaplarına...

Paralar hesaplara yatırılıyor. Bu haftadan itibaren başlıyor. Yüz binlerce kişi bekliyordu, belli oldu. Bakan Pakdemirli güzel haberi duyurdu. Anaç koyun ve keçi desteği ödemelerine bu haftadan itibaren başlanacak. Paralar banka hesaplarına hayvan başı olarak yatırılacak. Anaç koyun ve keçi desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte destek ödemelerine ilişkin tüm bilgiler...

Yüz binlerce kişi bekliyordu. Bakan duyurdu. Ödemeler bu hafta yapılmaya başlıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 201 bin 509 yetiştiriciyi kapsayan anaç koyun ve keçi desteği ödemelerine bu haftadan itibaren başlayacaklarını bildirdi. Pakdemirli, yazılı açıklamasında, anaç koyun ve keçi desteği ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, "Anaç koyun ve keçi desteği kapsamında, 201 bin 509 yetiştiricimizin 24 milyon 304 bin 858 baş anaç koyun ve keçisi için 753 milyon 515 bin lira destekleme ödemesine bu haftadan itibaren başlıyoruz." ifadelerini kullandı.