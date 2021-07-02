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Ödemeler başladı! Paralar banka hesaplarına yatırılıyor, başvurular sürüyor

AA |  02 Temmuz 2021 Cuma - 12:08 | Son Güncelleme : 02 07 2021 - 12:26

Koronavirüs salgını sürecinde yüz binlerce kişiye devlet desteği sağlandı. Normalleşme sürecine geçildi. Fakat destek ödemeleri sürüyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 5 milyar liralık destek paketinin ilk fazına ilişkin ödemeleri 30 Haziran itibarıyla başlattıklarını belirterek, "Türkiye'nin büyük çaplı ihracat yapan şirketlerini tedarik konusunda besleyen küçük ve mikro ölçekli işletmelerin ayakta kalmalarını destekliyoruz." dedi.


Maddi olarak zor günler geçiren vatadandaşa devlet eli uzanıyor. Başvuranlar destek ödemelerinde yararlanıyor. Paralar 30 Haziran itiabarı ile yatırılmaya başladı. 
 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri  Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen imalat  sektörü ve bu sektörü tamamlayıcı alanlardaki mikro ve küçük ölçekli işletmelere  verilen desteklere ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
 
Salgın nedeniyle özellikle geçen yılın başlarında büyük bir  bilinmezliğin yaşandığını, bazı sektörlerde işlerin tıkandığını ifade eden Kurt,  yeniliğe, dijitalleşmeye açık ve teknoloji odaklı çalışma prensibini yakalamış  işletmelerin söz konusu dönemden daha az etkilendiğini kaydetti.
 
Kurt, KOSGEB'in girişimcilere ve KOBİ'lere yıllık yaklaşık 2 milyar  lira devlet kaynaklı destek sağladığını vurgulayarak, söz konusu desteğin  Kovid-19 salgını döneminde hiçbir şekilde aksamadığını anlattı.
 
KOSGEB'in, salgın öncesi bürokrasinin azaltılması ve dijitalleşme  kapsamında bütün sistemlerini internet ortamına taşıdığının altını çizen Kurt,  "2020 yılında bize ayrılan bütçenin yüzde 15 üzerine çıkarak desteklerimizi  KOBİ'lere ulaştırdık. Bu yıl da benzer performans ortaya koymak için gayret  gösteriyoruz." diye konuştu.
 
 "Türkiye kriz sonrası döneme diğer ülkelere göre daha çabuk adapte  oluyor"
 
Kurt, şu an gündemlerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salgından  etkilenen imalatçı mikro ve küçük işletmelere yönelik açıkladığı 5 milyar liralık  destek paketinin bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:
 
"Birinci fazda ihtiyacın belirlenmesi ve desteğin daha zor durumda  olana gitmesini amaçlamıştık. Burada öncelikli hedef kitlemiz 2019'dan 2020'ye  geçiş sürecinde yüzde 25'lik ciro kaybı yaşayanlar ve buna rağmen personelini  işten çıkartmamış olanlardı. Ayrıca daha önce işe devam kredisi veya KOSGEB'den  girişimcilik kredisi kullanmamış olanları gözettik. 5 milyar liralık destek  paketinin ilk ödemelerine 30 Haziran itibarıyla başladık."
 
Kurt, ikinci fazda ise az da olsa ciro kaybı yaşayanları da sisteme  dahil ettiklerine dikkati çekerek, "Burada, işe devam kredisi veya KOSGEB  girişimcilik kredisi kullanmış olanları da kapsama aldık. İlk fazda şartları  taşımayanlar da yeniden başvuru yapabilecek. Bu programdaki temel amacımız,  salgın sonrası işletmelerimizin bir çıkış sağlayabilmeleri. Türkiye kriz sonrası  döneme diğer ülkelere göre daha çabuk adapte oluyor. Bizim odaklandığımız nokta,  salgın sonrası hızlı bir tempoyla iş hayatının yüksek enerjisine kavuşmasını  sağlamak." ifadesini kullandı.
 
"Salgın sonrası ortaya çıkan fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor"
 
Salgın sürecinde dünyanın üretimi tek bir bölgeye konumlandırdığını,  bunun da her şeyi alt üst ettiğini anlatan Kurt, Çin'in buna iyi bir örnek  olduğunu belirtti. Kurt, bu noktada imalat sektöründe pratik davranan bir ülke  olarak Türkiye için yeni alanlar ve fırsatlar doğduğuna işaret ederek, bu  fırsatların salgın sonrası hızlıca değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
 
Fırsatların değerlendirilmesinde kendilerine düşen görevi bildiklerini  ve buna göre hareket ettiklerini dile getiren Kurt, "Biz de Türkiye'nin büyük  çaplı ihracat yapan şirketlerini tedarik konusunda besleyen küçük ve mikro  ölçekli işletmelerin ayakta kalmalarını destekliyoruz. Nasıl ki küçük bir çark  büyük bir makinayı işler hale getiriyorsa KOSGEB de yerinde ve etkin destekleme  mekanizmalarıyla KOBİ'lerin yanında olmayı sürdürüyor.” değerlendirmesinde  bulundu.
 
 İkinci faz başvuruları sürüyor
 
 Salgından etkilenen İmalatçı Mikro ve Küçük İşletmeler Hızlı Destek  Programı'nın birinci fazına ilişkin başvurular 3-21 Mayıs arasında alındı.  Şartların kolaylaştırıldığı ikinci faz başvuruları, 21 Haziran'da başladı. Mikro  ve küçük ölçekli işletmeler, 9 Temmuz'a kadar "www.turkiye.gov.tr" internet  adresinden programa başvuru yapabilecek.
 

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