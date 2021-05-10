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Ödemeler başladı, hesaplara yatıyor! Milyonlar bekliyordu...
Emekli, memur, işçi, çalışan, engelli milyonlarca kişi bekliyordu, güzel haber geldi! Açıklamalar peş peşe yapıldı, harekete geçildi, bayram öncesinde tamamı hesaplara yatırılıyor. Bazı ödemeler yapıldı, bazıları ise bugün ödenecek. Hangi ödemeler banka hesaplarına yattı, hangileri bugün yapılacak? İşte tüm bilgiler...
Milyonlarca vatandaş merakla bekliyordu. Hepsi bayram öncesinde hesaplara yatıyor. Ödemeler başladı. Ödemelere ilişkin art arda açıklama geldi. İşte bayram öncesinde yapılan ve yapılacak olan tüm ödemeler...