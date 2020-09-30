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Ödemeler 8-9 Ekim’de yapılacak!

30 Eylül 2020 Çarşamba - 10:03 | Son Güncelleme : 30 09 2020 - 10:03

Yüz binlerce vatandaş bekliyordu. Ödemelerin yapılacağı tarih belli oldu. Bakan Selçuk duyurdu. Eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 8-9 Ekim’de yapılacak.


Bakan Selçuk: “Eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 8-9 Ekim’de yapacağız”
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8-9 Ekim’de yapılacağını duyurdu.
 
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi. 
 
Bakan Selçuk “Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Ekim tarihinde yapılacak” ifadelerini kullandı.

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