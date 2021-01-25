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Ödeme yapılmayacak! Flaş karar

AA |  25 Ocak 2021 Pazartesi - 14:22 | Son Güncelleme : 25 01 2021 - 14:22

Danıştay son noktayı koydu. Ödeme yapılmamasına karar verildi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yabancı uyruklu tıpta uzmanlık öğrencilerinin döner sermaye ödemesinden yararlanamayacağına karar verdi.


Ankara, İzmir ve İstanbul'da yaşayan yabancı uyruklu tıpta uzmanlık  öğrencileri, döner sermaye ek ödemesine ilişkin taleplerinin görev yaptıkları  üniversitelerce reddedilmesi üzerine dava açtı.
 
 İstanbul ve İzmir'deki idare mahkemeleri, döner sermaye ücretlerinin  davacı öğrencilere ödenmesine hükmetti, bu kararlar bölge idare mahkemelerince  hukuka uygun bulundu.
 
 Ankara 11. İdare Mahkemesinin döner sermaye ücretinin ödenmesine  yönelik kararı ise istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine Ankara Bölge İdare  Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesince, bu konuda yasal düzenleme bulunmadığı  gerekçesiyle kaldırıldı.
  Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu, istinaf mahkemeleri  arasındaki aykırılığın giderilmesi istemiyle Danıştay İdari Dava Daireleri  Kuruluna başvurdu.
 
 İdare mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerinin kararlarını irdeleyen  Kurul, yabancı uyruklu tıpta uzmanlık öğrencilerine döner sermaye ödemesi  yapılamayacağına hükmetti.
 
Karardan
 
 Kurulun kararında 10 Eylül 2014'te Resmi Gazete'de yayımlanarak  yürürlüğe giren İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde  Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair  Kanun'un 69. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 33. maddesinde  yapılan değişiklikle yabancı uyruklu tıpta uzmanlık öğrencilerine de nöbet ücreti  ödenmesinin öngörüldüğü hatırlatıldı.
 
Nöbet ücreti ile döner sermaye ödemesinin farklı olduğuna, bunların  mevzuatta ayrı ayrı düzenlendiğine işaret edilen kararda, döner sermaye  ödemesinin hangi oranlarda ve kimlere yapılacağının 209 sayılı Sağlık Bakanlığına  Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek  Döner Sermaye Hakkında Kanun'un 5. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim  Kanunu'nun 58. maddesinde yer aldığı belirtildi.
 
İlgili kanunlarda ödeme yapılacaklar arasında tıpta uzmanlık eğitimi  alan yabancı uyrukluların sayılmadığı belirtilen kararda, yasal düzenleme  bulunmadığından yabancı uyruklu tıpta uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık eğitimine  devam ederken döner sermaye ödemesinden yararlanmalarının mümkün olmadığı  kaydedildi.
 
Bu öğrencilerin, Türk öğrencilerden farklı kontenjanlar kapsamında  farklı bir tıpta uzmanlık eğitimi sınavına girerek uzmanlık eğitimine  başladıkları ifade edilen kararda, yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrenciler  ile aynı statüde değerlendirilmelerine hukuken olanak bulunmadığı belirtildi.

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