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Ödeme yapılması gerekiyor! Son 5 gün...

AA |  18 Şubat 2021 Perşembe - 13:18 | Son Güncelleme : 18 02 2021 - 13:18

On binlerce kişiyi ilgilendiriyor. İnternet üzerinden yapılabiliyor. Son gün 22 Şubat. Yıl başından itibaren devreye alınan değerli konut vergisi için mükelleflerin beyanname verme süresi 22 Şubat'ta doluyor.


Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 2020 yılında 5  milyon lirayı aşan "mesken nitelikli taşınmazlar" için vergi beyannameleri devam  ediyor.
 
Mükellefler, beyannamelerini, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu  yerin belediyesinden alınan bina vergi değerini (beyanname verilen yıl ve bir  önceki yıla ilişkin) gösteren belgeyi ekleyerek, vergi dairesine verebiliyor ve  elektronik ortamda gönderilebiliyor.
 
Taşınmaz sahipleri, vergi başvurularını, bağımsız çalışan serbest  muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler ile  sözleşme imzalayarak e-beyanname şeklinde de verebiliyor.
 
Gelir İdaresi Başkanlığı, kapsamdaki mesken nitelikli taşınmazlara  ilişkin değerli konut vergisi beyannamelerini, elektronik ortamda vermek isteyen  mükellefler için İnternet Vergi Dairesinin "https://intvrg.gib.gov.tr/" sitesinde  uygulamaya açtı. Beyannameler, elektronik ortamda bizzat mükellefler veya yetki  almış meslek mensupları tarafından gönderilebiliyor.
 
  
 

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