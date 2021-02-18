Ödeme yapılması gerekiyor! Son 5 gün...

Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 2020 yılında 5 milyon lirayı aşan "mesken nitelikli taşınmazlar" için vergi beyannameleri devam ediyor.
Mükellefler, beyannamelerini, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerin belediyesinden alınan bina vergi değerini (beyanname verilen yıl ve bir önceki yıla ilişkin) gösteren belgeyi ekleyerek, vergi dairesine verebiliyor ve elektronik ortamda gönderilebiliyor.
Taşınmaz sahipleri, vergi başvurularını, bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler ile sözleşme imzalayarak e-beyanname şeklinde de verebiliyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı, kapsamdaki mesken nitelikli taşınmazlara ilişkin değerli konut vergisi beyannamelerini, elektronik ortamda vermek isteyen mükellefler için İnternet Vergi Dairesinin "https://intvrg.gib.gov.tr/" sitesinde uygulamaya açtı. Beyannameler, elektronik ortamda bizzat mükellefler veya yetki almış meslek mensupları tarafından gönderilebiliyor.